Koronavirüs hakkında çıkan haber sayısı 25 milyonu aştı

Medya takip kurumu Ajans Press, koronavirüsün medya karnesini çıkardı. Türkiye'de ilk vakanın görüldüğü tarih olan 10 Mart'tan günümüze kadar tüm medya verileri üzerinden elde edilen bilgilere göre, kovid-19 tüm zamanların en çok konuşulan başlığı olmayı sürdürüyor. Ajans Press'in medya incelemesine göre, 10 marttan bugüne kadar koronavirüs hakkında yazılı basında 700 bine yakın haber çıktığı tespit edildi. Online mecralarda 23 milyon 201 bin 458 haber yansıması tespit edilirken, TV kanallarında ise 1 milyon 504 bin 120 haber çıkışı görüldü.

Almanya'da kovid-19 tekrar artış gösterdi

Dünya Sağlık Örgütü'nün açıkladığı rakamlara göre, salgının başladığı günden bu yana küresel ölçekte en yüksek günlük vaka sayılarının açıklandığı günlerden geçiliyor. Araştırmaya göre, kısıtlamaları gevşeten ülkeler arasında son günlerde en yüksek artışın yaşandığı ülke Almanya olurken, günlük vakalardaki bir haftalık artış oranı yüzde 36 olarak saptandı. Vaka artışıyla Almanya'yı yüzde 29 ile Ukrayna ikinci sıradan, yüzde 24 ile ABD üçüncü sıradan izledi. Buna karşın normalleşmeye dönen ve iyileşmelerin görüldüğü ülkelerin başını yüzde 86 ile Hollanda'nın çektiği görüldü. Hollanda'yı bu anlamda yüzde 67 ile Singapur takip ederken, üçüncü sırada yüzde 61 ile İspanya yer aldı. Türkiye ise iyileşme gösteren ülkeler arasında yer alırken oranın yüzde 3 olduğu kaydedildi.