İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Koronavirüs korkusuyla bakımevindeki yaşlıları ölüme terk ettiler

Koronavirüs korkusuyla bakımevindeki yaşlıları ölüme terk ettiler
Koronavirüs korkusuyla bakımevindeki yaşlıları ölüme terk ettiler

Kanada’da bir yaşlı bakımevinde koronavirüs korkusuyla çalışanların işlerini bırakması sonucu ölüme terk edilen 31 kişi hayatını kaybetti.

Kanada'nın Quebec eyaletinin Montreal şehrinde bakımevinde çalışanlar, koronavirüs korkusuyla işi bırakıp yaşlıları ölüme terk etti. "Residence Herron" isimli bakımevindeki yaşlılar çalışanların iş bırakması sonrası bakımsız ve aç kaldı. Olayın ortaya çıkmasının ardından huzur evine gelen ekipler, yaşlılara günlerce yemek verilmediğini, odalarının temizlenmediğini ve odalarda yoğun dışkı kokusu olduğunu belirtti. Bazı hastaların ise yataklarından düşüp kalkamadıkları için yerde yattığı görüldü. Bakımevinde çalışan yalnızca 2 hemşirenin kaldığı ve yaşlı yakınlarının koronavirüs nedeniyle bakımevini ziyaret etmelerinin engellendiği öğrenildi.

Tesiste 130 yaşlının kaldığı ve olayın ardından tahliye edildikleri öğrenildi. Bakımevindeki 31 kişinin hayatını kaybettiği açıklanırken, hayatını kaybeden 5 kişide koronavirüs tespit edildiği bildirildi.

Quebec eyalet Başbakanı François Legault, yaşanan olayı büyük bir ihmal olarak nitelendirerek olayla ilgili soruşturma açıldığını söyledi.
Bakımevinin sahibinin uyuşturucu kaçakçılığı ve dolandırıcılıkla ilgili sabıkasının bulunduğu da ortaya çıktı.

Serkan Bayar
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.