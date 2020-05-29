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Koronavirüs meslek seçimlerini de etkiledi

Koronavirüs meslek seçimlerini de etkiledi
Koronavirüs meslek seçimlerini de etkiledi

Koronavirüs salgınının öğrencilerin meslek seçimlerini de etkilediğini belirten İstanbul Gelişim Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Abdülkadir Gayretli, “Üniversite tanıtım günleriyle aday öğrenciler tercihlerini de belirmeye başladı. Öğrenciler daha çok sağlık ve mühendislik bölümlerini tercih etmek istiyor” dedi.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tarihinin 27 – 28 Haziran 2020 olarak güncellenmesinin ardından üniversiteler de aday öğrenciler için tanıtım günlerine başladı. Koronavirüs salgını nedeniyle tanıtımlar üniversite ziyaretlerinin yanı sıra bu yıl online olarak da gerçekleştiriliyor. Online görüşmelerde bölüm tercihlerinde koronavirüs salgınının etkili olduğunu ifade eden Gayretli, “Tüm sağlık programları, bilgisayar, elektrik – elektronik, mekatronik, inşaat mühendisliği bölümleri ve mimarlık bölümü yoğun ilgili görüyor” diye konuştu.

“Salgın büyük bir değişime sebep oldu”
“YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ın yükseköğretimde sessiz devrim niteliğinde uyguladığı politikalar sıçramayı sağladı” diyen Gayretli, salgın sürecinin çok iyi yönetildiğini belirterek, “Salgın bize dijitalleşmenin ve teknolojinin hayatımızın her alanını etkisi altına aldığını gösterdi. Hazır altyapılarımızla, eğitimde teknolojiyle dönüşüm geçirdik. Bu dönüşüm aday öğrencilerin tercihlerine etki edecek kadar büyük bir değişime sebep oldu” dedi.

“Örnek mimari projelere imza atabiliriz”
Salgının müstakil konut projelerine ve akıllı ev teknolojilerine ihtiyaç doğurduğunu belirten Gayretli, “Yüksek katlı binaların balkonsuz dairelerinde mahsur kaldık. Dışarıya adım atamaz olduk. Türk mühendislerinin ve mimarların zekâsıyla yapılan çalışmalar dünyaya değer katacak. Geçmişten günümüze kadar uzanan mimari bir kültüre sahibiz. Bu kültür bu sayede yeniden canlanacaktır” şeklinde konuştu.

“Kendinizi ne kadar tanıyorsunuz?”
Rehberlik uzmanlarının ve danışmanlarının YKS öncesi de öğrencilerin yanında olduğunu hatırlatan Gayretli, “ Bu sınav bilginin yanı sıra, psikolojik olarak hazır olmanın da gerekli olduğu bir sınav. Her zaman da öyleydi. Bilgi eksiklerinizi tamamladınız, denemelerinizi çözdünüz; peki stratejiniz hazır mı? Psikolojiniz ne durumda? Kendinizi ne kadar tanıyorsunuz? Öğrencilerin başarılı olmasını sağlayacak şey yüzde 50 olarak bu zamana kadar yaptıkları çalışmalar ise; yüzde 50 de iyi bir sınav stratejisinden, güçlü psikolojiden ve kendini tanımaktan geçiyor” diye konuştu.
  

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