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Koronavirüs nedeni ile ziyafet veremeyen köylüleri korku saldı

Koronavirüs nedeni ile ziyafet veremeyen köylüleri korku saldı
Koronavirüs nedeni ile ziyafet veremeyen köylüleri korku saldı

Siirt’in Tillo ilçesine bağlı Hatrant köyünde Şeyh Muhammed-ı Mıllı adlı zat için her yıl iki kez düzenlenen ziyafet, korona virüs nedeniyle yapılmayınca köylüleri korku saldı. Ne yapacaklarını şaşıran köylüler, başlarına bela gelmesinden korkuyor.

Siirt'in Tillo ilçesine bağlı Hatrant köyünde korona virüs nedeniyle ziyafet veremeyen köylüler, başlarına bir bela gelecek korkusu saldı. Korona virüs nedeni ile her yıl iki kere Şeyh Muhammed-ı Mıllı adlı zat için verdikleri ziyafeti bu yıl veremeyen köylüler, ne yapacaklarını şaşırdı.

Köy sakinlerinden Cemil Beydoğan, Şeyh Muhammed-ı Mıllı adlı zat için her yıl iki defa düzenledikleri ziyafeti korona virüs nedeniyle düzenleyemedikleri için üzgün ve endişeli olduğunu söyledi. Beydoğan, "Burada yatan bir zat var Şeyh Muhammed-ı Mıllı. Her sene ilkbahar ve sonbaharda ziyafet veriyorduk. Bu sene korona virüs nedeniyle bu zatın yemeğini veremedik, bütün köyü korku saldı. Bu sene ziyafeti veremediğimizden dolayı korku içindeyiz. Her an başımıza bir bela gelecekmiş düşüncesi var hepimizde. İnşallah bu korona virüs hastalığı ortadan kalkar, biz de rahatça ziyafeti veririz" dedi.

Selami Deniz
 

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