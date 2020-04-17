Koronavirüs nedeniyle cuma gününde sessizliğe bürünen Büyük Çamlıca Camisi havadan görüntülendi

Cumhuriyet tarihinin en büyük camisi unvanını elde tutan Büyük Çamlıca Camisi, korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan önlemlerden dolayı boş kaldı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan yasaklar çerçevesinde cemaatle birlikte cami ve mescitlerde toplu şekilde ibadet etmek yasaklandı. Cuma namazı da salgınla mücadele kapsamında geçici süre kılınmayacak. Bu cuma gününde de boş kalan Büyük Çamlıca Camisi'nde polis ekipleri nöbetine devam ederken vatandaşların girişine izin verilmedi.

Korona virüs nedeniyle bu cuma günü de boş kalan Çamlıca Camisi drone ile havadan görüntülendi.

Hanifi Bayar - Halit Arslan