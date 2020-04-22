Koronavirüs, şarkı yarışmalarını dijital ortama taşıdı

Çin'de başlayarak tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, tedbir amaçlı uygulanan sosyal izolasyon ve sokağa çıkma yasaklarıyla birlikte milyonlarca insanın eve kapanmasına neden oldu. Evde geçirilen zaman kullanıcıların internette geçirdikleri süreyi de artırdı. Bu süreçte öncelik internetten koronavirüse ilişkin gelişmeleri takip etmek olsa da eğlenmek isteyen kullanıcı sayısında da ciddi bir artış yaşandı. İnternet üzerinden müzik dinleyen kullanıcıların sayısı yüzde 58, film izleyenlerin sayısı yüzde 49 ve komik video izleyenlerin sayısı yüzde 42 arttı.

Sunduğu etkileşim imkanıyla insanların sosyalleşme ihtiyaçlarına da yanıt veren mobil oyunların oynanma oranı ise yüzde 40'lık artışla dikkat çekti. Bu tablo karşısında harekete geçen yeni nesil mobil ses yarışmalarından BestUp, evde kalan kullanıcıların sosyalleşebilmesine imkan sunarken interaktif yarışma formatıyla da dünyanın pek çok yerinden 20 binden fazla kullanıcıya ulaştığını açıkladı.

"Müzik, birleştirici gücünü salgın döneminde de gösteriyor"

Uygulamanın interaktif formatı, koronavirüs salgını nedeniyle evlerinden çıkmayan insanların sosyalleşme ihtiyacını karşılayabilmelerinde etkili olduğu belirtiliyor. Mobil ses yarışmasıyla kullanıcıların hem sosyal hem de maddi açıdan kazanım elde etmesini amaçladıklarını belirten BestUp kurucularından Oğuzhan Çetin, "Salgın sürecinde insanların en çok zorlandığı konulardan biri de kendilerini gerçekleştirecek aktivitelerinden uzak kalmış olmaları. Müzik ise her zaman olduğu gibi içinde bulunduğumuz bu zorlu dönemde de birleştirici gücünü gösteriyor. BestUp olarak ister profesyonel ister hobi olarak ilgilenilsin, insanların kendini ifade etme aracı olan müziğin sosyalleşmeye de katkı sağlayan yönüyle insanları sanal ortamda da olsa bir araya getirmesini amaçladık. Bunu yaparken maddi kazanımlarla da heyecan katmak istedik. Bu kapsamda şu an 20 binden fazla kullanıcının ve 7 binin üzerinde yarışmacının yer aldığı uygulamamızda sponsorlardan sağlanan joker satışı, VIP üyelik, sponsorluk, dijital mecralardan gelen izlenme geliri, menajerlik, reklam ve beste satışı gibi gelir modellerine yer verdik" dedi.

Hem jürilere hem de şarkı söyleyenlere para ödülü

Sesine güvenen her yaştan insanı sanal ortamda bir araya getiren yerli mobil uygulama, uygulamayı indiren tüm kullanıcıların jüri olarak yer aldığı bir ses yarışması sunuyor. Kullanıcıların performanslarını sergilediği videoları yükleyerek jürinin karşısına çıktığı mobil ses yarışmasında jüri üyeleri beğendikleri seslerden bir takım oluşturuyor. En fazla takıma girmeyi başaran sesin ön elemeyi geçerek üst tura yükseldiği yarışmada, yarı finali geçip final yarışmasına katılma hakkı kazanan yarışmacılar, single çıkarma, video klip çekme, bir ünlü ile düet yapma gibi ödüllerle de keşfedilme fırsatı yakalıyor. Kazanan sese ve onu takımına alan jüri üyelerine ise gerçek para ödülü veriliyor. Jüri üyelerinin kazandığı ödül miktarı 50 TL'yi aştığında, kullanıcının banka hesabına da aktarılabiliyor. Uygulama, App Store ve Google Play Store üzerinden ücretsiz olarak indirilebiliyor.