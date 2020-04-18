Koronavirüs sonrası bu sektörler öne çıkabilir

Koronavirüs ile mücadele sürecinde hızlı bir şekilde gelişmiş ülke ya da gelişmekte olan ülke ayrımı olmadan dijital bir hayata dönüş olduğunu vurgulayan Ekonomist Önder Tavukçuoğlu, koronovirüs sonrası öne çıkacak sektörleri sıraladı.

“Teknoloji sektörleri öne çıkabilir”

Koronavirüsle mücadele esnasında dijital hayata dönüş olduğunun altını çizen Tavukçuoğlu, virüs salgını sonrası yapay zeka, yazılım, dijital oyun, saas girişimler, veri depolama ve yorumlama, haberleşme ve internet, 5G, nesnelerin interneti, siber güvenlik, akıllı şehirler, akıllı araçlar, robotlar gibi teknolojiyi barındıran sektörlerin öne çıkabileceğini vurguladı.

Tarım gıda ve buna bağlı olarak ambalaj sektörü

Tavukçuoğlu, tüm dünyanın salgından sonra tarım ve gıdaya önem vereceğini ve gıda stoklarını her zaman hazır halde tutmak zorunda kalacağını belirterek, “Özellikle ambalajlı ürünlere kayış olabilir. Bu türden salgınlara önlem niteliğinde yeni akıllı ambalajlar kullanılarak birçok gıda ürünü bu kapsama alınacak” dedi.

E- ticaret ve dijital ödeme sistemleri

İnternet kanalıyla alışveriş koronovirüs sonrasındaki süreçte daha fazla öne çıkacağını söyleyen Tavukçuoğlu, “Bu konunun özeti temassız alışveriş ve temassız ödemedir” şeklinde konuştu.

Biyoteknoloji ve genetik teknolojileri

Koronavirüs ile mücadelede biyoteknolojinin ne kadar önemli olduğunu tüm dünyanın gördüğünü kaydeden Tavukçuoğlu, “Olası yeni salgınlara hazır olmak için insan izolasyonunun önemi ortaya çıkmış olduğundan sermaye grupları bu yönde yatırımlar yapıp hızla büyümek isteyecek. Ayrıca genetik bilim kullanılarak bazı hastalıklar durdurulmaya çalışılacak. Hastalıkların gelişimi, kodlamalar değiştirilerek önlenmeye ya da yapay organlar yapılmaya çalışılacak” ifadelerini kullandı.

Lojistik ve kargo

Tavukçuoğlu, koronovirüs öncesinde de tüm dünyada yeni planlamaların yapıldığını, daha teknolojik çözümler, demiryolları, block chain tabanlı yapılanmalar ve daha birebir tedarikler üzerinde çalışıldığını söyleyerek bundan sonraki süreçte lojistik ve kargo sektörünün hızlı bir büyüme trendine gireceğini belirtti.

Özellikle e-ticaret özelinde mecburu değişiklikler görüleceğini vurgulayan Tavukçuoğlu, “Daha yaygın depoculuk faaliyetleri ve demiryollarının adeta internet ağı gibi tüm dünyaya yayılmasını hep birlikte göreceğiz” diye konuştu.