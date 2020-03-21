Koronavirüs testi 15 dakikada çıkacak

Bakanlık virüsün yayılımını önlemek amacıyla Bilim Kurulunun önerisiyle test sayısını artırdı. Test yapılabilen laboratuvar sayısını genişleten Bakanlık şimdi de 15 dakika gibi kısa bir sürede sonuç alınabilecek tanı kitlerini uygulamaya başladı.

Artık Yeni Koronavirüs tanısında, 60-90 dakika içinde kapsamlı sonuç alınmasına olanak tanıyan yerli tanı kitinin yanı sıra 15 dakikada sonuç verebilen hızlı tanı kiti de kullanılacak.

Bakan Koca açıklamıştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın TBMM'de, hızlı sonuç veren antijenden geliştirilmiş tanı kitinin Türkiye genelinde tüm illere dağıtılma kararı alındığını açıklamasının ardın Bakanlık harekete geçti.

15 dakika sonuç alınabilen tanı kiti temin edilerek Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Viroloji Laboratuvarında tanıtıldı.

Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Yasemin Coşkun, daha fazla kişiye test yapılarak izolasyonun sağlanabilmesi için hızlı tanı kitinde, yerli tanı kitinde olduğu gibi ağız ya da burun mukozasından alınan sürüntü örneğinin incelendiğini belirtti.

Coşkun, başta acil servisler olmak üzere kolay ve hızlı bir kullanımı olan testin yaygın bir şekilde uygulanabileceğini söyleyerek güvenirliğinin de yüksek olduğunuza dikkat çekti. Coşkun daha sonra hızlı tanı kitininin nasıl kullanıldığını uygulamalı olarak anlattı.

Sağlık Bakanlığından morg ve defin hizmetlerinde koronavirüs önlemi

Sağlık Bakanlığı morg ve defin hizmetlerinde uygulanmak üzere yeni tedbir ve önlemler aldı. Bakanlık tarafından alınan tedbirler kapsamında COVID-19 şüphelilerinin ya da vakalarının ölümü halinde definleri ceset torbası ile yapılacak.

Sağlık Bakanlığı, Çin'de ortaya çıkan ve Tüm dünya için tehdit oluşturan Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle morg ve defin hizmetlerine yönelik korunma ve kontrol önerilerinde bulundu. Sağlık Bakanlığı Korona virüs Bilim Kurulu tavsiyesi ile morg görevlileri ve cenaze sorumlusu ölen kişinin olası/kesin Covid-19 tanısı konusunda bilgilendirilecek. Önlemler kapsamında gasilhane çalışanları eldiven, N95/FFP2 maske, gözlük/yüz koruyucu ve sıvı geçirmez önlük kullanacak ve kullanım sonrası kişisel korunma malzemeleri tıbbi atık kutusuna atılacak. Yıkama alanlarının yoğun sekresyonlar ile bulaşması nedeniyle bu alanlar 1/10 çamaşır suyu veya kolr tablet ile (ürün önerisiyle) dezenfekte edilecek.

Bilim Kurulu önerisiyle, morg ve gasilhane çalışanlarına standartdart enfeksiyondan korunma ve kontrol önlemleri ve solunum sekresyonları ile temas önlemleri konusunda eğitim verilecek. Eğitimler kapsamında el hijyeninin önemi vurgulanmış olacak. Öte yandan birimde kullanılacak olan maske, eldiven, koruyucu giysi, gözlük, alkol bazlı el antiseptiği ihtiyacı hastane yönetimi tarafından karşılanacak.

Evde ölüm olması durumunda ise cenaze işlemlerine yönelik kararlar defin işlemleri mevzuat gereği devam edecek fakat cenazelerin ceset torbası ile alınıp naklinin gerçekleştirilmesi sağlanacak.

Defin işlemlerine yönelik uygulanacak kararlar doğrultusunda ise cenazenin kabre yerleştirilmesi sırasında eldiven kullanılacak ve olası/kesin Covid-19 vakalarının ölümü halinde defin işlemi ceset torbası ile yapılacak. Cenazenin kabre yerleştirilmesinden sonra ise standart defin işlemleri uygulanacak.

Neşra Durmaz

