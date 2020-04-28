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Koronavirüse rağmen üretimin devam ettiği Göçbeyli'deki seralar havadan görüntülendi

Koronavirüse rağmen üretimin devam ettiği Göçbeyli'deki seralar havadan görüntülendi
Koronavirüse rağmen üretimin devam ettiği Göçbeyli'deki seralar havadan görüntülendi

İstanbul’un meyve ve sebze ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayan Göçbeyli köyündeki seracılık faaliyetleri koronavirüse rağmen devam ediyor.

Koronavirüse rağmen üretimin devam ettiği Göçbeyli’deki seralar havadan görüntülendi - Tıkla İzle

Seralarda canla başla çalışan tarım işçileri, bu zor günlerde meyve sebze üretiminden vazgeçmiyor. Koronavirüse rağmen üretimin devam ettiği Göçbeyli'deki seralar havadan görüntülendi.

İstanbul'un meyve ve sebze ihtiyacını büyük bir kısmını karşılayan Göçbeyli köyündeki seralarda üretim, koronavirüse rağmen hız kesmeden devam ediyor. İşçiler, salgına karşı maskeli önlem alarak seralarda canla başla çalışmaya devam ediyor. Seralarda üretilen sebze meyveler kolilenerek satılmak üzere pazar ve hallere götürülüyor.

Sera işçisi Samet Aydın, “Kıvırcık, tere, roka, lahana, pazı üretimleri yapıyoruz. Koronavirüs bizim üretimimize engel olmuyor. Mecbur çalışmak zorundayız. Devletimizin koyduğu yasaklara uyarak yavaş yavaş bunu atlatmak istiyoruz. Bütün Anadolu Yakasındaki pazarlara hallere direkt mallar götürüyoruz. Yeni sebzeler dikmeye başladık. Salatalık domates biber gibi yazlık meyve sebzeler” dedi.
Yasemin Aydın ise " Salatalık fideler dikiyoruz. Korona bizi etkilemiyor biz çalışmak zorundayız. Maskelerimizi eldivenlerimizi taktık” diye konuştu.

Koronavirüse rağmen üretimin devam ettiği Göçbeyli'deki seralar drone ile havadan görüntülendi.

Halit Arslan
 

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