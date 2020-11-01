Koronavirüse yakalanan Zafer Girgin, “25 gün cehennem azabı yaşadım”

Koronavirüse bir anda yakalandığını, sırtına bıçak gibi bir ağrı girdiğini ve geçmediğini söyleyen Zafer Girgin, “Çarşıya hiç çıkmazdım. İnsanlar çarşıda sürekli maske ile dolaştığı için çıkmak istemiyordum. Sevenlerim çok olduğu için çarşıya çıktığımda en az 200 kişi ile selamlaşıyorum. Biri el uzattığında mutlaka o eli tutmam lazım. Bundan dolayı çarşıya çıkmıyorum” diye konuştu.

Sırtına giren ağrının geçmemesi sonrasında eşi ile birlikte Devlet Hastanesi'ne giderek Covid-19 testi yaptırdığını anlatan Zafer Girgin, “Testimiz pozitif çıktı. Binadaki arkadaşlara pozitif olduğumu söyledim. Oturup sohbet ettiğim arkadaşlarımı aradım, pozitif çıktığımı söyledim ve kendilerinin de test yaptırması gerektiğini anlattım. Eve kapandım, sosyal medya hesabından da tüm tanıdıklarıma Covid-19'a yakalandığımı yazarak duyurdum. İnsanlar Covied-19'u veba gibi görüyor. ‘Beni kimse duymasın görmesin, benim yanıma gelmezler' diye düşünüyorlar ve bu düşünce çok yanlış” ifadesinde bulundu.

Yoğun bakımda 25 gün kaldığını anlatan Girgin, “Hep endişe içindeydim. Çok cenaze uğurladım. Cenazeleri gördükçe, hemşirelerin müdahalesini görünce, bir hasta geldi, sedyede pehlivan gibiydi. 6-7 hemşire müdahale etti. Nefesini toparlamak için bir maske taktılar. 3-4 gün sonra o da öldü gitti. 20-25 gün içinde psikolojim dağıldı. Mücadele ettim yaşamak için. Uyumak istemiyordum. Nefes alamıyorum, kıvranıyorum. Koronavirüsü kimse basite almasın. İnsanlar ‘korona bir şey yapmaz, korona bizi etkilemez' demeyin. Bunlar yalan dolan. Kimini öldürüyor kimini 3-4 günden kaldırıyor. 25 gün cehennem azabı yaşadım. Kimse maskesiz gezmesin. Kim olursa olsun her daim maskesini taksın” diye konuştu.

Alparslan Ötüken