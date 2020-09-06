İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Koronavirüslü aşçının yemek yaptığı iddialarına inceleme

Koronavirüslü aşçının yemek yaptığı iddialarına inceleme
Koronavirüslü aşçının yemek yaptığı iddialarına inceleme

Gaziantep'te koronalı işçinin yemek yaptığı iddiları ile ilgili inceleme başlatıldı. Yapılan incelemede aşçının koronavirüslü olduğu ve yemek yapmadan izole edildiği belirlendi.

Gaziantep'te 300 işçinin çalıştığı bir fabrikadaki aşçının koronavirüs testi pozitif çıktığı ve aşçının yaptığı yemeğin ise, dökülmek yerine işçilere yedirildiği iddiaları üzerine Gaziantep Valiliği tarafından inceleme başlatıldı.

Yapılan incelemelerde işçinin koronavirüslü olduğu iddiaları doğrulanırken, test sonucu pozitif çıkan aşçının beraber çalıştığı arkadaşı ile birlikte izole edildiği ve hiç yemek yapmadığı tespit edildi. Fabrikada yapılan inceleme ve denetimlerde olayın yaklaşık 16 gün önce meydana geldiği ve geçen zamana rağmen fabrikada ikinci bir vakanın çıkmadığı da belirlendi.

İddialarda bulunan işçinin ise iş ahlak ve iyi niyet kurallarına uymadığı gerekçesi ile işten çıkarıldığı öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.