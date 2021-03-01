Koronavirüste son durum açıklandı!

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 69 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 28 bin 638'e yükseldi. Toplamda 33 milyon 305 bin 552 test yapıldı. Bugün yapılan 130 bin 536 testten 9 bin 891 yeni vaka sayısı, 645 de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 2 milyon 711 bin 479 olduğu, bugün iyileşen 5 bin 947 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 2 milyon 578 bin 181'e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3,6, ağır hasta sayısının ise bin 215 olduğu açıklandı.

Musa Erdoğan