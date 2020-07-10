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Koronavirüste son rakamlar açıklandı!

Koronavirüste son rakamlar açıklandı!
Koronavirüste son rakamlar açıklandı!

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 23 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, bin 3 yeni vaka tanısı konulduğunu, bin 493 hastanın da iyileştiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, korona virüse ilişkin 10 Temmuz verilerini açıkladı. Açıklamaya göre, son 24 saatte 23 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 5 bin 323 oldu. Bugün toplam 48 bin 787 test yapılırken, bin 3 yeni vaka tanısı kondu. Toplam vaka sayısı ise 210 bin 965 oldu. Bugünkü bin 493 kişi ile birlikte toplam iyileşen sayısı 191 bin 883'e yükseldi. Toplam entübe hasta sayısının 402, toplam yoğun bakım hasta sayısının ise bin 182 olduğu açıklandı.

“Yeni tanı konan hasta sayısında 25 Haziranda başlayan düşüş devam ediyor”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, “Yeni tanı konan hasta sayısında 25 Haziran'da başlayan düşüş devam ediyor. Binin altına çok yakınız. Fakat bu azalmaların yavaş, yükselişlerinse ani olduğunu unutmayalım. Artışlar ve düşüşler, maske ve mesafe kuralına uyumdaki artışa veya azalmaya bağlı” ifadelerini kullandı.

Cevdet Fırat Aydoğmuş
 

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