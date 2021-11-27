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Koronavirüsten hayatını kaybetti, bebeği hayata tutundu

Koronavirüsten hayatını kaybetti, bebeği hayata tutundu
Koronavirüsten hayatını kaybetti, bebeği hayata tutundu

Korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden öğretmen Betül Kırlaç Gürler’in ölümünün ardından 7 aylık bebeği hayata tutundu.

Zonguldak'ta 7 aylık hamileyken korona virüse yakalan öğretmen Betül Kıraç Gürler, Bülent Ecevit Üniversitesi ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınmıştı. Ardından durumu ağırlaşan Gürler, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. İddiaya göre anne Betül Kırlaç Gürler'in ölümünün ardından minik bebeği hayata tutundu. Bebeğine doyamadan hayatını kaybeden Gürler'in ölümünün ardından bebek sezaryenle alınarak tedavi altına alındı.

Hayatını kaybeden anne Betül Kırlaç Gürler'in cenazesi Zonguldak'taki evinin önünde helallik alınmasının ardından defnedilmek üzere İstanbul'a gönderildi.

Emre Can Bayram

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