Koronavirüsten nasıl korunulur? Koronavirüsten korunmanın yolları nelerdir?

Sağlık Bakanı Koca yaptığı açıklamada, Türkiye'de bir hastaya koronavirüs teşhisi konulduğunu açıkladı. Bu açıklamadan sonra herkes Koronavirüsten korunmanın yollarını araştırmaya başladı. Peki Koronavirüsten korunma yolları nelerdir? Koronavirüsten olmamak için nelere dikkat etmeliyiz? işte Koronavirüs ile ilgili tüm detaylar...

İşte uzman doktorlardan gelen koronavirüsten korunma yolları ile ilgili açıklamalar:

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya genelinde kırmızı alarm verilmesine sebebiyet veren koronavirüs hakkında bilinmesi gerekenleri Dr. Hakan Özkul anlattı.

Fitoterapist Dr. Hakan Özkul, son günlerde tüm dünyanın kabusu haline gelen koronavirüsten korunmak için neler yapmamız gerektiğini anlattı. Dr. Hakan Özkul önce koronavirüsün türüne dikkat çekerek “Bir virüs grubu ailesi. RNA genetik kodu olan, zarflı dediğimiz bir virüs cinsidir. Bu virüsler solunum yolu enfeksiyonlarına sebep oluyorlar” dedi.

Koronovirüsten korunma

Koronavirüsün şu ana kadar ülkemizde görülmediğini ifade eden Dr. Hakan Özkul, bütün dünyayı kasıp kavuran virüstenkorunmak için neleryapılabileceğini anlattı: "Korunma açısından el temizliği çok önemli. Özellikle kalabalık mekanlara gittiğimizde, hasta olan biri ile temas kurduğumuzda, hastanın hapşırdığı bir yere dokunduğumuzda en az 20 saniye bol su ve sabunla elimizi yıkayacağız. Eğer su ve sabun yoksa alkol temelli antiseptik solüsyonlarla ellerimizi yıkacağız. Çünkü alkol virüsün zarfını eritiyor. Sirkenin ağız temizliği için etkisi var ama koronavirüsten korunmada sirke ya da tuzlu suyla ağzı çalkalamanın çok büyük bir faydası yoktur.”

“Bina güçlü ise depreme dayanıklıdır, vücut güçlü ise virüslere karşı dayanıklı olur"

koronavirüsü gibi solunum yolu enfeksiyonlarında en önemli korunma yolunun güçlü bir bağışıklık sistemi olduğuna dikkati çeken Dr. Hakan Özkul, deprem ve koronavirüsü arasında çarpıcı bir benzetmede bulundu: "Biz güçlü olduğumuz müddetçe bu hastalığı kesinlikle çok daha kolay atlatacağız. Aynı deprem gibi. Deprem geliyor ama bina güçlü olursa nasıl depremden korunuyorsak, vücudumuzun güçlü olması, bağışıklık sistemimizin güçlü olması da koronavirüs enfeksiyonuna hem yakalanmamak hem de yakalandığımızda hafif olarak atlatmak için çok önemli. Çünkü virüslerle ve bakterilerle savaşta en önemli silahımız vücudun savunma sistemi, bağışıklık sistemidir."

Bağışıklık sistemini güçlendirmek için hangi bitkileri kullanmalıyız?

Antibiyotiklerin bakterilerde etkili olduğunu ama virüslere karşı etkisiz kaldığına dikkat çeken Dr. Hakan Özkul, henüz viral bir hastalık olan koronavirüse karşı bir aşı geliştirilmediği için elimizdeki tek silahın bağışıklık sistemimiz olduğunu vurguladı.

Fitoterapist Özkul, bağışıklık sistemini güçlendirmek için kullanabileceğimiz bitkileri de sıraladı: "Mesela propolis arı ürünüdür, özellikle hem bakteri ve virüslere karşı etkinliği bilimsel olarak ortaya konulmuş hem de vücut direncini ve bağışıklığını güçlendirmede çok önemli. Sarımsak, zencefil, kekik, mürver bitkisi antiviral etkileri olduğu bilinen bitkiler. Ginseng bitkisi, ashwagandha bitkisi, japon madımağı ki bu bitki daha önceki sars enfeksiyonunda Çin'de tedavi amaçlı kullanıldı, bunun gibi yeşil çay mesela bağışıklık sistemini güçlendiren bitkiler içerisinde, zencefil ve zerdeçal zaten her zaman saydığımız bitkiler."

Uzmanlar, koronavirüsten korunma yollarını anlattı

Mersin Büyükşehir Belediyesi uzmanları, Çin'in Wuhan/Hubei bölgesinden başlayıp, tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgınından korunmak için alınabilecek önlemleri anlattı. Solunum yoluyla bulaşan virüsten korunmak için maske takılmasını ve kişisel hijyene dikkat edilmesini öneren uzmanlar, öksürürken veya hapşırırken ağzın kapatılmasının önemli olduğunu vurguladı.

Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Dairesi bünyesinde görev yapan doktor Ufuk Bakmaz, Türkiye'de tanısı konulmuş bir virüs vakası olmadığının altını çizerek, korona virüsünün ne olduğunu, virüsle alakalı doğru bilinen yanlışları ve virüsten korunma yollarını açıkladı. Korona virüsünün solunum yolu ile bulaştığını ifade eden Bakmaz, virüsün semptomlarının diğer solunum yolu hastalıkları ile benzerlik gösterdiğini söyledi. Bu benzerlikten dolayı öksüren ya da yüksek ateşi olan insanların korona virüsüne kapıldığını düşünerek telaş yapmaması gerektiğini ifade eden Bakmaz, “Her şeyden önce bu damlacık yoluyla dediğimiz yani normalde bir solunum yolu hastalığının, enfeksiyonu ile aynı şekilde geçiyor ve yüksek ateş, öksürük ve nefes darlığı gibi birtakım semptomlar veriyor. Peki her yüksek ateşte, her ciddi bir öksürük atağında ya da nefes darlığında koronavirüsten mi şüphelenmemiz gerekiyor? Tabii ki hayır. Bunun için öncelikle söz konusu kişinin, ateşine, öksürüğüne, nefs darlığına ek olarak son 14 gün içerisinde koronavirüs tanısı almış olan bir kişiyle yakın teması gerekiyor” dedi.

"Çiğ yemek tüketmemeye gayret gösterin"

Bakmaz, korona virüsü tanısı almış bir kişiyle temas öyküsü yokken kişide ateş, öksürük gibi şikayetlerin olmasının kişide başka bir etkenden kaynaklı bir pnömoni ya da herhangi bir solunum yolu enfeksiyonu tablosu olabileceğini ifade etti. Virüsten korunma yollarını maddeler halinde sıralayan Bakmaz, korona virüsünün hayvansal besinleri çiğ tüketme alışkanlığı olan toplumlarda görülme olasılığının artığını ifade ederek, özellikle deniz ürünlerinin iyi pişirilmesi gerektiğini söyledi. Bakmaz, “Uzak Doğu kültüründe genelde çiğ tüketme alışkanlığı var ama bizim ülkemizde çiğ tüketme alışkanlığı yok. Bununla birlikte bu çiğ tüketme alışkanlığı olan bireylere de buradan seslenmiş olalım. Çiğ tüketmemeye gayret gösterin. Tüketeceğiniz gıdayı iyi pişirdiğinize emin olun. Özellikle deniz ürünlerini çiğ tüketmeyin" diye konuştu.

“Maske takın, el hijyenine dikkat edin”

Virüsten korunmak için maske kullanımının ve kişisel hijyen, özellikle de el hijyeninin önemine dikkat çeken Bakmaz, "İnsanlar el yıkarken süreyi kısa tutuyor. Eller öncelikle suyla yıkanıp, durulandıktan sonra sabunla yıkanmalı, köpürtülmeli. Avuç içleri, parmak araları özenle temizlenmeli, tırnak kesimine dikkat edilmeli. Nihayetinde eller düzgünce durulanmalı ve sonrasında eller peçete ya da havluyla kurulandıktan sonra musluk o şekilde kapatılmalı. Toplu taşıma araçları, iş yerleri, okullar gibi birçok kişinin aynı anda bulunduğu ortamlarda kişilerin öksürürken, hapşırırken eliyle ağzıyla veya dirseğiyle kapatması gerekiyor. Biz toplum olarak sıcakkanlıyız. Her gördüğümüzü sarılıp, öpmeyi çok seviyoruz. Bulaşıcı enfeksiyon hastalığının olduğu şu dönemlerde biraz mesafe koymalıyız" şeklinde konuştu.

“Virüsle ilgili doğru bilgiyi doğru kaynaklardan öğrenmek gerekiyor”

Bakmaz, virüsle ilgili doğru bilinen yanlışları da paylaştı. Virüsün sadece solunum yoluyla bulaştığını söyleyen Bakmaz, nesnelere dokunma yoluyla bulaştığı hakkında internette dolaşan bilgilerin doğru olmadığını belirtti. Korona virüsü ile ilgili internette yer alan bilgi kirliliğinden korunmak için doğru kaynakların okunması gerektiğine vurgu yapan Bakmaz, “Bunun için Sağlık Bakanlığı'nın ve Dünya Sağlık Örgütü'nün internet sayfalarını tavsiye edebilirim. Bunun haricinde yaygın doğru bilinen yanlışlardan biri de bilinçsiz antibiyotik kullanımı. Bahsettiğimiz şey bir virüs, bir bakteri değil. İnsanlar ne yazık ki kontrolsüz antibiyotik tüketimi yapıyor. Bu antibiyotik tüketiminin söz konusu hastalığa en ufak bir etkisi olmamakla birlikte bireylerin vücudunda antibiyotik direnci geliştirmekte, kişilerin kullandığı antibiyotiğin normalde engellemesi gereken bakteriye de direnç mekanizması sağlayıp, söz konusu bakteriye yakalandığında artık mevcut antibiyotiğin yeterli olamayacağı durumunu geliştirmekte" ifadelerini kulandı.

Bakmaz, korona virüsü semptomlarını taşıdığını düşünen kişilerin en yakın sağlık kuruluşlarına müracaat etmesi gerektiğinin altını çizdi.

Sağlık Bakanı Koca: "Koronavirüs şüphesi olan vatandaşımızın test sonucu pozitif çıktı"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Koronavirüs şüphesi olan vatandaşımızın test sonucu pozitif çıktı" dedi.

Sağlık Bakanı Koca yaptığı açıklamada, “Bu an burada olmamın nedeni bu saate dek gösterdiğimiz şeffaflık ve bunun devam edeceğinin teminatıdır. Size üzücü ama korkutucu olmayan haberi bildirmek istiyorum. Bugün akşam saatlerinde koronavirüs şüphesi olan bir vatandaşımızın test sonucu pozitif çıktı. Yüksek ateş ve öksürük şikayetinin araştırılması sonucu tanı konmuştur. Hastanın virüsü Avrupa'dan aldığı tespit edilmiştir. Hasta bir erkektir ve genel durumu iyidir. Aile bireylerin hepsi gözetim altındadır ve her biri şüpheli kabul edilmiştir. Hasta mahremiyeti korunması açısından detaylı bilgilerin paylaşılması uygun bulunmamıştır. Tanı erken konulmuştur virüs bulaşmışsa bu çok sınırlıdır. Ülkemiz yayılmayı önleyici tedbirler alınmıştır. Bu hastalığın ülkenin her bir yerinde görülme ihtimale karşı sağlık personeli hazırlığını bitirmişti” dedi.