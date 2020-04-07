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Koronavirüsü nedeniyle sessizliğe bürünen Üsküdar Meydanı havadan görüntülendi

Koronavirüsü nedeniyle sessizliğe bürünen Üsküdar Meydanı havadan görüntülendi
Koronavirüsü nedeniyle sessizliğe bürünen Üsküdar Meydanı havadan görüntülendi

Dünya ülkelerinde ölümlere sebep olan korona virüsün Türkiye’de görülmesinin ardından vatandaşlar, kalabalık ortamlardan kaçınmaya başladı. Üsküdar meydanı gibi vatandaşların yoğun bulunduğu alanlar boş kaldı.Boş kalan Üsküdar Meydanı ise drone ile görüntülendi.

Devlet yetkililerinin korona virüsüyle ilgili yaptığı açıklamalardan sonra her gün yerli ve yabancı binlerce vatandaşın bulunduğu Üsküdar Meydanı boş kaldı. Evde kal çağrısının ardından İstanbullular bu çağrıya karşılık verirken, kalabalık meydanlar bomboş kaldı. Normal şartlarda çok yoğun bir yaya trafiğinin olduğu Üsküdar Meydan korona virüs sonrası adeta sessizliğe büründü. Boş Kalan meydan drone ile havadan görüntülendi.Görüntülerde yok denilecek kadar az sayıda vatandaşın meydanda olduğu görülüyor.

Mustafa Biçer

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