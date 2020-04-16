İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Koronavirüsü yenen hemşire meslektaşlarının alkışlarıyla, ağlayarak hastaneden ayrıldı

Koronavirüsü yenen hemşire meslektaşlarının alkışlarıyla, ağlayarak hastaneden ayrıldı
Koronavirüsü yenen hemşire meslektaşlarının alkışlarıyla, ağlayarak hastaneden ayrıldı

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'de birçok insana bulaşan koronavirüse (Kovid-19) yakalanan Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi diyaliz hemşirelerinden Özlem Çınar, virüsü yenerek, hastaneden taburcu oldu. Mesai arkadaşları tarafından alkışlarla uğurlanan hemşirenin, duygulandığı görüldü.

Koronavirüsü yenen hemşire meslektaşlarının alkışlarıyla, ağlayarak hastaneden ayrıldı - Tıkla İzle

Kovid-19 salgını tüm dünyada etkili olmaya devam ediyor. Dünyada 2 milyondan fazla insana virüs bulaşırken, binlerce kişinin de hayatını kaybetmesine neden oldu. Dün itibariyle Türkiye'de 69 bin 392 vaka tespit edilirken, bin 518 kişi hayatını kaybetti. Özellikle yaşlı ve kronik hastalarda etkili olan virüs, en çokta sağlık çalışanlarını tehdit ediyor. MEÜ Tıp Fakültesi Hastanesi diyaliz hemşirelerinden Özlem Çınar'da çeşitli şikayetler nedeniyle yaptırdığı test sonucu pozitif çıktı ve karantinaya alındı. 15 gün boyunca hastanede tedavi gören Çınar, zorlu geçen sürecin ardından sağlığına kavuştu. Dün yapılan test sonuçları negatif çıkan Çınar, mesai arkadaşlarının alkışlarıyla hastaneden uğurlandı.

"Ağlayarak hastaneden ayrıldı"

Arkadaşlarının geçmiş olsun dilekleri ve alkışlarıyla hastaneden ayrılan hemşirenin duygulandığı görüldü. Arkadaşlarına teşekkür eden Çınar, "Hepinize ayrı ayrı sarılıp öpmek isterdim ama inşallah bu virüs geçtikten sonra yaparım. Hemşirelik grubu bir harika gerçekten" diyerek, ağlayarak hastaneden ayrıldı.

Koray Ünlü
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.