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Koronavirüsün en ön saflarında çalışan sağlık savaşçıları görüntülendi

Koronavirüsün en ön saflarında çalışan sağlık savaşçıları görüntülendi
Koronavirüsün en ön saflarında çalışan sağlık savaşçıları görüntülendi

İstanbul’daki pandemi hastanelerinde en ön saflarda yoğun bakım ve entübe hastalarıyla ilgilenen sağlık çalışanları zor şartlar altında, fedakarca mücadele ediyor. Çekilen fotoğraflarda sağlık çalışanlarının virüsten korunmak için özel tulumlar, maske, eldiven, gözlük ve siperliklerle koruyucu önlemler aldığı görülüyor.

Onlar koronavirüsün en ön saflarında çalışan sağlık savaşçıları - Foto Galeri

Türkiye'deki koronavirüs vakaların yüzde 60'ının bulunduğu İstanbul'daki pandemi hastanelerinde yoğun bakım ve entübe hastalarıyla ilgilenen sağlık çalışanları İhlas Haber Ajansı objektifleri tarafından görüntülendi. Çekilen fotoğraflarda koronavirüs savaşçılarının zor şartlar altında çalışarak, fedakarca mücadele ettikleri gözlendi. Gece gündüz demeden pandemiyle mücadele eden sağlıkçılar en büyük risk grubunda bulunuyor.

Eldivenleri kat kat giyiyorlar

Çekilen fotoğraflarda bir başka ayrıntı ise sağlık çalışanlarının eldivenleri üst üste giymeleri. Bu yöntemle tek kullanımlık eldiveni kullandıktan sonra hemen çıkaran sağlık çalışanlarının özverili önlemleri dikkat çekti. Virüsten korunmak için özel tulumlar, maske, eldiven, gözlük ve siperliklerle koruyucu önlemler aldığı gözlendi.
Türkiye'de 11 Mart 2020'de görülen ilk vakanın ardından vaka sayısı 60 binlere yaklaşırken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Türkiye'de 1 milyon 700 bine yakın sağlık çalışanının bulunduğu açıkladı.

Sağlık Bakanı Koca cuma günü yaptığı açıklamada sağlık çalışanlarının sözlerine dikkat çekerek şu sözlere yer vermişti; “Sağlık ordumuzun hastalığı yenme konusundaki kararlılığına güvenin. Güvenmelisiniz, bu güven hakkımız. Hastalığın kontrol altına aldığımız anda özlediğimiz hayatın güneşi doğmaya başlayacak. Bu sözler sadece bana ait değil, bu sözler sağlık personelimizin sözleri ve talepleridir.

Korona virüsü kontrol altına almak için savaşan 1 milyon 61 bin 635 savaşçının, doktorun, hemşirenin sözleridir bu. Onların sizin için en büyük dileği, hastalarından biri olmamanız.”

İsmail Coşkun
 

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