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Koronavirüs'ün yayıldığı Çin'e dava açan avukat korona virüsten hayatını kaybetti

Koronavirüs'ün yayıldığı Çin'e dava açan avukat korona virüsten hayatını kaybetti
Koronavirüs'ün yayıldığı Çin'e dava açan avukat korona virüsten hayatını kaybetti

Ankara’da geçtiğimiz yıl korona virüsün yayıldığı Çin’e dava açan Avukat Melih Akkurt, korona virüsten hayatını kaybetti.

Ankara Barosu avukatlarından Melih Akkurt, korona virüs hastalığının ilk ortaya çıkıp, tüm dünyaya yayıldığı Çin Halk Cumhuriyeti'ne yönelik Ankara Asliye Hukuk Mahkemesince tazminat davası açmıştı.

Asliye Hukuk Mahkemesi'ne dava açan Akkurt, verdiği dava dilekçesinde Çin'in salgın ortaya çıktığında doğru veriler ile zamanında Dünya Sağlık Örgütü'nü bilgilendirmediği, salgının bulaşıcı olma özelliğini 3 haftaya kadar açıklamadığı, hasta sayısının kamuoyuna hatalı bildirildiği gerekçelerini sunmuştu.

Çin'in hastalığın yayılması konusunda çok ciddi ihmallerinin ve ağır kusurunun bulunduğunu söyleyen Akkurt, açtığı dava üzerinden yaklaşık 1,5 sene geçmesinin ardından korona virüse yenik düştü.

Engin Yağcı
 

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