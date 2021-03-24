Koronaya yakalanan hemşire yaşadıklarını anlattı

Korona virüs salgını nedeniyle üstlerindeki yükün ağırlığının daha da arttığını hisseden sağlık çalışanlarından sadece birisi olan ve Çarşamba Devlet Hastanesi'nde yakalandığı korona virüsü ağır bir şekilde atlatan Hemşire Senem Gül Kılıç, yaşadıklarını anlattı ve vatandaşlara çağrıda bulundu.

"Ölümden döndüm"

Korona virüse yakalandığı ve sonrasında yaşadıklarını anlatan Hemşire Senem Gül, "Nasıl yakalandığımı bilmiyorum. Temaslı olduğum birisi de yok. Hastaneden olabilir, marketten olabilir son 15 gündür ailemden bile görüştüğüm biri olmadı. Nereden bulaştığını bilmiyorum. Süreç sadece ateşimin çıkmasıyla başladı. Boğaz ağrım ve geniz akıntım olduğundan sağlık çalışanı da olduğum için daha fazla risk altındaydım ve hemen test yaptırdım. Ertesi gün pozitif olduğumu öğrendim. İlçe Sağlık Müdürlüğü'nden arkadaşlar ilaçlarımızı getirdi. Başladık tedaviye ama benim biraz daha ilerlediğini hissettiğim için acile başvurdum. Tomografi çekildikten sonra hastaneye yatışım yapıldı. 3 gün sonrada yoğum bakıma yatırıldım. 28 gün yoğum bakımda yattım ve ölümden döndüm diyebilirim. Toplamda 2 buçuk ay hastane de yattım. 7 Şubat'ta taburcu olduğumda oksijen tüpü ile eve gittim" diye konuştu.

Vatandaşlara çağrı

Geçirdiği hastalıktan sonra artık her şeyden tedirgin olduğunu anlatan Hemşire Kılıç, vatandaşlara illaki virüs taşıyan birinden temaslı olarak geçmediğini vurgulayarak tek bir ricasının olduğunu söyledi. Kılıç, "Söyleyeceğim şu ki, illaki temaslı olmak değil. Bir markete girersiniz ya da bir arabaya dokunursunuz veya asansörün düğmesine dokunursunuz yani nereden geldiğini bilemiyorsunuz. Tekrar söylüyorum ölümden döndüm diyebilirim. 2 buçuk ay çocuğumu göremedim, ailemi göremedim yattığım yerden sağdan sola dönemedim. Lütfen sizden ricam, lütfen herkes kendine dikkat etsin" şeklinde konuştu.

Nuri Oğuzhan Şeker

