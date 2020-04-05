Koronayı yenen yaşlı kadın sağlık çalışanlarının alkışlarıyla uğurlandı

Sivas Numune Hastanesinde korona virüs şüphesiyle tedavi gören yaşlı kadın, tedavi sürecini atlatarak korona virüsünü yendi. Yaşlı kadın, tedavi gördüğü hastaneden sağlık çalışanlarının alkışları arasında taburcu edildi. Bu anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntüde sağlık çalışanının ‘Hatice teyze taburcusun' dediği yaşlı kadın, ‘Sağol kuzum Allah razı olsun' karşılığını verdi.
Sivas Numune Hastanesinde korona şüphesiyle tedavi gören toplam 19 hastanın taburcu edildiği öğrenildi. Taburcu edilen hastalar 14 gün boyunca evlerinde karantinada tutulacaklar.
Veysel Korkmaz