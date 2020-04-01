Korsan kaçışlara izin verilmeyecek

Hükûmet, koronavirüsün yayılmasını önlemek için otobüs, minibüs ve taksilerle şehirlerarası yolculuğu durdurdu. Arabaları olanlar kendi arabalarıyla, olmayanlar ise korsan taksiler ile büyükşehirleri terk etmeye başladı. Bu konu, önceki gün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın video konferans ile gerçekleştirdiği kabine toplantısında gündeme geldi. Toplantıda büyükşehirlerden kaçışların engellenmesi için yeni tedbirlerin hayata geçirilmesi kararlaştırıldı. Özellikle İstanbul'da şehir içi de dâhil olmak üzere özel araçların trafiğe çıkmasının yasaklanması gerektiği tartışıldı. Fakat kendi arabalarıyla işe gitmek zorunda olan kişilerin, problem yaşayacağı düşünüldüğü için uygulamanın zor olabileceği fikrine varıldı. Cumhurbaşkanı, genel bir yasak yerine şimdilik şehir çıkışlarının en aza indirilmesi gerektiğini söyledi. Bu talimat doğrultusunda ‘korsan' yolculuklara karşı yeni tedbirler hızlıca devreye sokuldu.

MEGAKENTTEN KAÇANA KARANTİNA

Kararlar ile ilgili konuşan hükûmet kaynakları “Şu an en büyük problem, İstanbul'dan Anadolu'ya doğru kaçışlar. Önüne geçmek için şehir çıkışlarına denetim getirildi. Bunu 81 ile yayacağız. Her aracı denetleyeceğiz. Seyahat İzni Belgesi olmayan şehirden çıkamayacak. Araçtaki yolcular, şoför için ‘Akrabam veya arkadaşım' dese bile korsan taksi muamelesi yapılacak. Sadece birinci derece yakınların araçlarının geçişine izin verilecek. Kimsenin İstanbul'dan çıkmasına izin verilmeyecek. Diğer şehirler için de böyle olacak Büyük oranda yasak gelecek. İstanbul'dan memleketlerine gitmiş olanlar da tek tek tespit edilip 14 gün boyunca karantinaya alınacak” dedi.

Öte yandan korsan taşımacılık yapan kişiye 6 bin 141 lira para ve 60 günlük park cezası kesiliyor. Yolculara ise kişi başı 409 lira idari ceza uygulanıyor. Aynı suç tekrar işlenirse bu cezalar ikiye katlanıyor.

Çiftçilik yapan yaşlı tarlasına gidebilecek

65 yaş ve üstü vatandaşların sokağa çıkması yasaklandı. Bu tedbir, yaş haddine takılan üreticiler için problem oluşturdu. Hükûmet, bu kişiler için yasağı yumuşatmaya karar verdi. Valilikler, özellikle tarlasında bahçesinde çalışmak isteyen çiftçilere daha esnek davranılması için uyarıldı.

Virüs, 15 Nisan tarihinde en zirve noktada olacak

Hükûmet kaynakları, koronavirüsün yayılmasıyla ile ilgili de bilgi verdi. Kaynaklar, virüsün 15 Nisan'da en tepe noktasına ulaşacağını tahmin ettiklerini söyledi. İçişleri Bakanlığı yetkilileri de lokal olarak karantinaya alınan yerleşim yerleri sayısının artacağını dile getirdi. Yetkililer, gerekirse il genelinde bir karantina uygulamasına gidilebileceğini vurguladı.

Türkiye Gazetesi