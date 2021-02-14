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Korsanlar tarafından kaçırılan denizci: 'Allah razı olsun devletimizden, bizleri orada yalnız bırakmadı'

Korsanlar tarafından kaçırılan denizci: 'Allah razı olsun devletimizden, bizleri orada yalnız bırakmadı'
Korsanlar tarafından kaçırılan denizci: 'Allah razı olsun devletimizden, bizleri orada yalnız bırakmadı'

Nijerya açıklarında kaçırılan M/V Mozart adlı konteynır gemisinde korsanlar tarafından rehin alınan Bilecikli denizci Gökhan Buran ailesine kavuştu. Buran, “Allah razı olsun devletimizden, bizleri orada yalnız bırakmadı. Çok zor günler geçirdik ama kavuştuk birbirimize” dedi.

Nijerya açıklarında kaçırılan M/V Mozart adlı konteynır gemisinde korsanlar tarafından rehin alınan ve daha sonra kurtarıldığı açıklanan 15 Türk denizciden Gökhan Buran, Bilecik'teki evine döndü. Bilecik'in Pazaryeri ilçesi Yüzbaşı Mahallesi Bayram Akkoç Caddesi'nde oturan Gökhan Buran'ın eşi Nadire Burhan ve çocukları büyük sevinç yaşadı. Evininin önünde kurban kesilen Gökhan Buran, dualar eşliğinde evine girdi. Burada eşi, çocukları ve ailesi tarafından sevinçle karşılanan Burhan'a Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin de eşlik etti.

“Allah razı olsun devletimizden, bizleri orada yalnız bırakmadı”

Evinin önünde bir açıklama yapan Gökhan Burhan, “Allah razı olsun devletimizden, bizleri orada yalnız bırakmadı. Çok zor günler geçirdik ama kavuştuk birbirimize. Şu an iyi Allah'ımıza şükür olsun” dedi.
Eşi Nadire ise, “Mutluluktan konuşacak halim yok. Gördüğünüz gibi çok sevinçliyiz. Mutluluğumuzu yaşıyoruz” dedi.
Pazaryeri Belediye Başkanı Zeki Tekin, "Çok mutluyuz, Gökhan kardeşimiz evine geldi. Çocukları ve ailesiyle buluştu. Gökhan kardeşimiz ve 15 denizcimizi kurtaran başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Dışişleri Bakanımız Mevlut Çavuşoğlu ve Ulaştırma Bakanımıza çok teşekkür ederim” dedi.

Cem Kaan Toka
 

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