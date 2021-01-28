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Korsanlar tarafından kaçırılan gemideki Türk vatandaşları Türkiye'ye geliyor

Korsanlar tarafından kaçırılan gemideki Türk vatandaşları Türkiye'ye geliyor
Korsanlar tarafından kaçırılan gemideki Türk vatandaşları Türkiye'ye geliyor

Gine’de körfezi açıklarında korsanlar tarafından kaçırılan geminin 3 Türk personelinin 30 Ocak günü İstanbul’a gelmesi bekleniyor.

Geçtiğimiz günlerde Batı Afrika ülkesi Gine açıklarında mürettebatı Türklerden oluşan Liberya bayraklı M/V Mozart isimli bir gemi silahlı Nijeryalı korsanlar tarafından kaçırılmış personel ise rehin alınmıştı. İlk belirlemelere göre 19 kişilik mürettebattan Azerbaycanlı 2. Mühendis Farman Ismaılov ise hayatını kaybetmişti. Olayın ardından 3 Türk gemici Furkan Yaren, İlhan Süha Tatlıgül ve Bahadır Yeşilalan'ın 29 Ocak günü Librevil-İstanbul seferine bilet aldıkları öğrenildi. 3 Türk'ün 30 Ocak günü İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Ferhat Yasak
 

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