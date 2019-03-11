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Koruma altında bulunan vaşak ölü bulundu

Koruma altında bulunan vaşak ölü bulundu
Koruma altında bulunan vaşak ölü bulundu

Trabzon’un Tonya ilçesinde nesli tükenme tehlikesinde olan vaşak, silahla öldürülmüş halde bulundu. Avlanması yasak olan ve koruma altında olan vaşağı vuran kişi yada kişiler aranırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kalınçam Mahallesi'ne bağlı Keçi Gölü mevkiinde dere kenarında hareketsiz bir şekilde duran vaşakı gören kişiler durumu jandarma ekiplerine haber verdi. Nesli tükenme tehlikesi altında olduğundan avlanması yasak olan ve koruma altında bulunan vaşağın silahla vurularak öldürüldüğü belirlenirken vaşak daha sonra Milli Parklar ve Doğa Koruma Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Jandarma ekipleri vaşağı vuran kişi yada kişileri belirlemeye çalışırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.  

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