Koruma altında bulunan vaşak ölü bulundu

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kalınçam Mahallesi'ne bağlı Keçi Gölü mevkiinde dere kenarında hareketsiz bir şekilde duran vaşakı gören kişiler durumu jandarma ekiplerine haber verdi. Nesli tükenme tehlikesi altında olduğundan avlanması yasak olan ve koruma altında bulunan vaşağın silahla vurularak öldürüldüğü belirlenirken vaşak daha sonra Milli Parklar ve Doğa Koruma Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Jandarma ekipleri vaşağı vuran kişi yada kişileri belirlemeye çalışırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.