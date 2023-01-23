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Koruma altındaki köpekbalığı, kıyıya yakın görüntülendi

Koruma altındaki köpekbalığı, kıyıya yakın görüntülendi
Koruma altındaki köpekbalığı, kıyıya yakın görüntülendi

Muğla kıyalarında son günlerde sıkça görülen balık türleri içinde köpekbalığı türleri de vatandaşların ilgisini çekiyor. Milas Ören Mahallesinde kıyıya yakın alanda 1 metre boyundaki köpekbalığı vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

İzmir Urla'da balıkçıların ağlarına takılan 10 metre boyundaki camgöz türü ve koruma altındaki köpekbalığının ardından Milas Ören sahilinde kıyıya yakın alanda yaklaşık bir metre boyundaki yavru bir köpek balığı vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Kıyıya yakın sularda avlanan yavru köpekbalığı türünün nesli tehlike altında olan ve koruma altında bulunan kum köpekbalığı ve mavi köpekbalığı olduğu açıklandı. Türkiye karasularında 36 tür köpekbalığı türü bulunduğu ve bunlardan 20'sinin konuma altında olduğu açıklandı.

Bekir Tosun

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