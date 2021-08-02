Koruma altındaki kum zambakları çiçek açtı

Kumulların oluşmasında ciddi öneme sahip olan kum zambağı, kumun rüzgardan dolayı dağılmasını da engelliyor. Türkiye'nin birçok yerindeki kumsallarda bulunan bitkinin, Dünya Doğa Koruma Birliği'nce koruma altında olduğu biliniyor.

Samandağ Çevre Koruma ve Turizm Derneği Başkanı Mişel Atik, kum zambaklarının yerden itibaren yaklaşık 40 veya 45 santimde olabildiğini 3 ila 5 arasında çiçek verdiğini söyledi.

Nesli tehdit altındaki kum zambağının Türkiye çapında da koruma altına alındığını belirten Atik, ticari olarak sökülmesi yasak ve koparmanın cezasının 80 bin TL olduğunu kaydetti.

Atik, "Vatandaşlarımız bu zambağı görünce ve çok güzel bir kokusu olduğu için alıyorlar yoluyorlar. Bazen bilinçsiz şekilde toprakta bunu yetiştirecekler ama bunun yeri kum. Bize göre her çiçek dalında güzeldir. Ağustos ve Ekim ayları arasında kumsaldan geçtiğimiz zaman olağanüstü güzel bir koku içerisinde hissediyorsunuz.

Kum zambaklarını tehdit eden etkenler yoğun yapılaşma, iklimsel değişiklikler ve sahilin ve kumun yapısını değişecek ölçüde yapılan kazıları sayabiliriz. Kum zambaklarını korumak gerekiyor insanların bilinçlendirilmesi gerekiyor" dedi.

Alican Gümüş