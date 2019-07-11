Koruma altındaki zambakları topladı, 60 bin TL ceza yedi

Balıkesir'in Kepsut ilçesi Dereli Mahallesi kırsal kesiminde toplanması yasak olan zambakları toplayarak aracıyla satmaya giden S.Y. isimli şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan şahsın aracında yapılan aramada 145 adet zambak ele geçilerek muhafaza altına alındı. Şahsa Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkililerince 60 bin 163 TL para cezası uygulandı.

Balıkesir Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne kaçak toplanan soğanlar teslim edilirken, vatandaşlardan bu konuda duyarlı olunması istendi.

Taşkın Sarıca

