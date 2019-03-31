Koruma kalkanı

Türkiye, dünyanın en etkili hava savunma sistemlerinden biri olan Rus yapımı S-400'ler için gün sayıyor. ABD'nin ‘almayın' diyerek baskı yaptığı, Türkiye'nin ise geri adım atmadığı S-400'ler, temmuz ayında Türkiye'ye teslim edilmeye başlayacak. Son günlerde Ankara-Washington arasında en çok tartışılan konuların başında gelen S-400'ler kamuoyunda da merak uyandırdı. İşte sorularla S-400 hava savunma sistemlerinin sahip olduğu teknik özelikler..

NATO SİSTEMLERİ TÜRKİYE'NİN İHTİYACINI KARŞILIYOR MU?

2011 yılında Suriye'de iç savaş başladı. Türkiye, bu dönemde Suriye'den gelebilecek balistik füze tehdidine karşı hava ve füze savunma sistemlerinin takviye edilmesi için NATO'dan talepte bulundu. 2013-2015 yılları arasında Gaziantep'te ABD Patriotları, Kahramanmaraş'ta Alman Patriotları, Adana'da Hollanda Patriot sistemleri kuruldu. Ancak bu sistemler 2015 yılında ülkelerine geri götürüldü. İncirlik'te İspanyol Patriotları ile Kahramanmaraş'ta İtalyan SAMP-T iki hava savunma sistemleri ise görevini sürdürüyor. Bu geçici çözümler, Türkiye'nin hava savunma ihtiyacının karşılanmasında yetersiz kaldı.

ANKARA HANGİ ADIMLARI ATMAYA KARAR VERDİ?

Hava savunma sistemleri Türkiye için acil güvenlik ihtiyacı oluşturuyor. Bu sistemlerin başka ülkelerin inisiyatifine bırakılamayacak kadar önemli olduğunu vurgulayan Türkiye, öncelikle uzun menzilli hava savunma sistemin millî imkânlarla üretilmesi için harekete geçerken, bir taraftan da çeşitli ülkelerden hava ve füze savunma sistemi tedarik etme kararı aldı.

PATRIOT TALEBİMİZE ABD NE KARŞILIK VERDİ?

2013 yılında Türkiye, ABD'den Patriot füze savunma sistemi alımını görüştü. ABD, Türkiye ile teknoloji paylaşımını kabul etmezken, fiyat konusunda Türkiye'nin taleplerini karşılayamadı. Böylece Türkiye de farklı ülkelerden hava savunma sistemi tedarik etmeye yöneldi.

TÜRKİYE NEDEN S-400 ALIYOR?

Rusya ileri teknoloji S-400'ler için Türkiye'ye cazip bir teklif sundu. Moskova yönetimi; fiyat, teslimat, ortak üretim ve teknoloji transferi noktasında Türkiye'nin beklentilerini karşıladı. 2017 yılı Eylül ayında Türkiye, Rusya'dan S-400 satın almak üzere anlaşma imzaladı ve 2,5 milyar dolara 4 bataryadan oluşan 2 adet S-400 sistemi satın alındı. İlk teslimatın temmuz ayında gerçekleşmesi bekleniyor.

S-400'ÜN TEKNİK ÖZELİKLERİ NELER?

Dünyadaki şu anda en iyi hava savunma sistemlerinden biri olan S-400'lerin menzili yaklaşık 400 kilometre, 185 kilometre yükseklikteki hedefleri vurabiliyorlar. Sesin 14 katı hıza sahipler. Uçaklara, balistik füzelere ve akıllı füzelere karşı kullanılabiliyorlar. 400 kilometre uzaklıktaki hedefleri algılayabiliyorlar. 10 saniyeden az sürede hedefe tepki verebiliyorlar. S-400'ler konuşlandırıldığı bölge ve çevresini her türlü hava tehdidine karşı koruyabiliyor. Uzmanlara göre Türkiye'nin güneyine kurulması hâlinde Suriye'nin kuzeyini uçuşa yasak bölge hâline getirebilir hatta Doğu Akdeniz'in hava sahasında da büyük üstünlük sağlayabilir. Ege bölgesine kurulması hâlinde ise bütün Yunan hava sahasını kontrol edebileceği belirtiliyor. S-400'ler bu açından Türkiye'ye bölgesinde kesin bir stratejik üstünlük sağlayacağı değerlendirmesi yapılıyor.

Türkiye Gazetesi