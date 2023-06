Koşarak yola fırlayan çocuğa hafif ticari araç çarptı

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Esenler Nene Hatun Mahallesi Pasinler Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yabancı uyruklu olduğu öğrenilen 7 yaşındaki erkek çocuğu arkadaşlarıyla oyun oynadığı sırada yola fırlaması sonucu seyir halinde olan beyaz renkli ticari araç çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisiyle aracın altında kalan küçük çocuk için, çevrede bulunan vatandaşlar ve esnaf, çocuğu aracın altından kurtarmak için seferber oldu. Çarpmanın etkisiyle hafif yaralanan küçük çocuk, hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası yaralanan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay anı kamerada

7 yaşındaki çocuğun arkadaşlarıyla oyun oynadığı sırada yola fırlaması sonucu meydana gelen kaza anı cadde üzerinde bulunan bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde çocuğun caddede koştuğu ve o esnada oradan geçen ticari aracın çocuğa çarptığı görülüyor.

“O refleksle kim olursa olsun aynısını yapardı”

Olay anında iş yerinin önünde arkadaşıyla sohbet eden ve kazayı fark ettiği anda olay yerine giderek ilk müdahaleyi yapan Ramazan Özmen, “ Dün olay saatlerinde buradaydık. O anda bir baktık çocuk karşıdan geçerken bir araç direkt çarptı ona. Tabi o refleksle kim olursa olsun aynısını yapardı. Allah için tam yardıma koştuk. Araba birazcık ayaklarının üstündeydi. Birazcık arabayı çektirdik. O an can havliyle arabaya teslim edip, direkt hastaneye gönderdik çocuğu. Haber aldık. Çocuğun durumu iyiymiş şu anda. Ailesinden de haber aldık. Çocuk çok şükür iyiymiş. Çarpan arabayla acil bir şekilde Bağcılar Devlet Hastanesi'ne gönderdik. Ben ilk gördüğümde ağzından ve burnundan kan akıyordu o an. Bende dayanamadım. Bir an önce hastaneye yetişsin diye direkt hastaneye gönderdik” dedi.

“Kendi evladı gibi koştu”

Kaza esnasında iş yerinde bulunan esnaf Mustafa Çolak, “Olay anında iş yerindeydim. Komşum Ramazan kardeşimin kaza anıyla birlikte koştuğunu görünce, komşular ve esnaf bir anda koştular. Olay anını tam olarak görmedim ama arkadaşımın koşması baya bir duygulandırdı beni açıkçası. Kendi evladı gibi koştu. Çocuğu alıp bir an önce hastaneye yetiştirdiler. Ramazan kardeşimi bu konuda çok duyarlı ve hassas olduğu için tebrik ediyorum. Çocuğun sağlık durumu şu an gayet iyi. Hastaneden getirdiklerini duydum. Tahmini olarak 7-8 yaşlarında olabilir” şeklinde konuştu.

