Kosova Başbakanı Kurti: 'KFOR barikatları kaldıramazsa, biz yapmak zorunda kalırız'

Kosova Başbakanı Albin Kurti, Boşnak medyasına önemli açıklamalarda bulundu. Kosova'nın kuzeyine Kosovalı Sırplar tarafından kurulan barikatlarla yolların kapatıldığını belirten Kurti, "90'lı yıllarda Bosna ve Hırvatistan'da barikat kurarken yaptıkları hataları tekrarlamaktan başka bir şey bilmiyorlar. Yani bir şekilde sadece kendilerini nasıl tekrar edeceklerini biliyorlar. Başarısız olacaklarını düşünüyorum" dedi.

Ülkenin kuzeyinde eskisine nazaran daha fazla yerel polis olduğunu da söyleyen Kurti, NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü'nün (KFOR) barikatlara müdahale etmemesi durumunda barikatların Kosova polisi tarafından kaldırılacağını belirtti. Barikatların kaldırılması için KFOR'un kendilerinden süre istediğini, dolayısıyla yolları açmak ve hareket özgürlüğünü sağlamak için barikatların kaldırılmasında gecikme olduğuna dikkat çeken Kurti, “Eğer KFOR barikatları kaldıramazsa o zaman biz yapmak zorunda kalırız. Çünkü barikatlar esas olarak kuzeydeki Sırpları engelliyor. Bu durum anayasaya ve hukuka aykırıdır. Bir nevi hükümete yapılan baskıdır. Ama her şeyden önce hareket özgürlüğüne aykırıdır" ifadelerini kullandı.

Ercan Kasap



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