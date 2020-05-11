İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kosova Başbakanı Kurti, tedbir amacıyla kendini karantinaya aldı

Kosova Başbakanı Kurti, tedbir amacıyla kendini karantinaya aldı
Kosova Başbakanı Kurti, tedbir amacıyla kendini karantinaya aldı

Kosova Başbakanı Albin Kurti, Avrupa Entegrasyon Bakanlığında görevli bir yetkilinin korona virüs tanısı konulan bir kişiyle yakın teması olması nedeniyle kendini karantinaya aldı.

Kosova Başbakanı Albin Kurti, Avrupa Entegrasyon Bakanlığında görevli bir yetkilinin korona virüs tanısı konulan bir kişiyle yakın teması olması nedeniyle kendini karantinaya aldığını duyurdu. Başbakan Kurti, kendisinin ve Başbakanlık çalışanlarının da söz konusu Avrupa Entegrasyon Bakanlığı'nda görevli yetkiliyle teması olduğunu belirtti.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Başbakan Kurti, "Avrupa Entegrasyon Bakanlığı'nda görevli bir yetkilinin, korona virüs tanısı konulan bir kişiyle yakın teması olması nedeniyle bugün işe gitmedim. Testler yapıldı. Sonuçları bekliyoruz. Sosyal mesafeyi çerçevesinde söz konusu kişiyle benim ve Başbakanlık çalışanlarının da temasımız oldu. Bugün itibariyle sonuçlar çıkana kadar dairemde karantinada olacağım. Çalışmalarımı, aynı sorumlulukla dairemden yürüteceğim" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Kosova'da açıklanan son verilere göre korona virüs nedeniyle 28 kişi hayatını kaybederken ülke genelinde toplam 884 vaka tespit edildi. Virüsü yenip iyileşenlerin sayısı ise 655 olarak açıklandı.

Ercan Kasap
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.