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Kosova Cumhurbaşkanı Tahçi'ye Lahey dönüşü davullu zurnalı karşılama

Kosova Cumhurbaşkanı Tahçi'ye Lahey dönüşü davullu zurnalı karşılama
Kosova Cumhurbaşkanı Tahçi'ye Lahey dönüşü davullu zurnalı karşılama

Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi'ye, Lahey’deki Uluslararası Savaş Suçları Mahkemesi dönüşünde halk tarafından davullu zurnalı karşılama yapıldı.

Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi, Kosova Savaşı'nda 1998-2000 yılları arasında işlenen savaş suçları ile ilgili Hollanda'nın Lahey kentinde bulunan Uluslararası Savaş Suçları Kosova Özel Mahkemesi Savcısı'na 4 gün boyunca ifade vermişti. Thaçi, ifadesini vermesinin ardından ülkesine geri döndü.

Cumhurbaşkanına, ülkeye giriş yaptığı Kosova-Arnavutluk sınırında bulunan Morina Sınır Kapısı'nda yüzlerce Kosovalı tarafından davullu zurnalı karşılama yapıldı. Kosovalılar, karşılama sırasında ellerinde Kosova ve Arnavutluk bayrakları ile Kosova Kurtuluş Ordusu (UÇK) flaması taşırken, “Thaçi, Thaçi” ve “UÇK, UÇK” sloganlarını attılar. Thaçi, coşkulu karşılama sonrası aracından inerek vatandaşları selamladı.

Ercan Kasap
 

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