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Kosova Cumhurbaşkanı Thaçi: 'Türkiye halkının ve hükümetinin yanındayız'

Kosova Cumhurbaşkanı Thaçi: 'Türkiye halkının ve hükümetinin yanındayız'
Kosova Cumhurbaşkanı Thaçi: 'Türkiye halkının ve hükümetinin yanındayız'

Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi, Türkiye’de meydana gelen depremin ardından sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Kosova, bu zor dönemde Türkiye halkının ve hükümetinin yanındadır” dedi.

Ege Denizi'nde Türkiye ve Yunanistan açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi, Türkiye'ye destek mesajı yayımladı. Tahçi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Türkiye'de meydana gelen yıkıcı depremin ardından Türk Hükümeti ve halkının yanında olduğunu yazdı. Cumhurbaşkanı Thaçi, “Türkiye'nin İzmir şehrinde yaşanan deprem gibi trajik bir olaydan dolayı derin üzüntü duyuyorum. Düşüncelerimiz, mağdurların ve yaralıların aileleri ile birlikte. Kosova, bu zor dönemde Türkiye halkının ve hükümetinin yanındadır" dedi.

Kosova Başbakanı Avdullah Hoti, eski Başbakan ve AAK lideri Ramush Haradinaj ve Nisma Partisi Lideri Fatmir Limaj'da İzmir'de yaşanan deprem nedeniyle geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Ercan Kasap
 

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