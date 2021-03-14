Kosova Kudüs'te büyükelçilik açtı

İsrail Büyükelçiliğini Kudüs'te açan ülkeler arasına Kosova da eklendi. Dışişleri ve Diaspora Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 1 Şubat'ta İsrail ile başlatılan diplomatik ilişkilerin ardından Kosova'nın İsrail Büyükelçiliğinin Kudüs'te resmi olarak açıldığı belirtildi. Açıklamada, “Kosova ile İsrail arasındaki karşılıklı tanımayı ve Kosova hükümetinin İsrail hükümeti ve ABD yönetimine bağlılığını resmileştiren 4 Eylül 2020 Washington Anlaşması ve 1 Şubat'ta atılan adımlar neticesinde Kosova'nın İsrail Büyükelçiliği Kudüs'te açılmıştır. Kosova temsilcileri, salgın önlemleri nedeniyle Kudüs'teki açılışa katılamamıştır. Devlet plaketinin ve bayrağının İsrail'deki Kosova Büyükelçiliği'ne yerleştirilmesi, Kosova hükümetinin Kudüs'te bir diplomatik misyon kurma taahhüdünü yerine getirdiğinin bir kanıtıdır” denildi.

“Kudüs'te büyükelçilik açmak için çok çalıştık”

Kosova Dışişleri ve Diaspora Bakan Vekili Besnik Tahiri yaptığı açıklamada, İsrail'in Kosova'yı tanımasının en önemli tanımalardan biri olduğunu ifade ederek, Kudüs'te büyükelçilik açılması için çok çalıştıklarını belirtti. Tahiri, “İsrail devleti tarafından tanınmak, İsrail devletiyle ilişkilerimizi güçlendiren en önemli tanımalardan biri olmuştur” dedi.

Albin Kurti hükümetinin büyükelçiliğin yerinin değiştirilmesi ihtimali sorularına ise Tahiri, “Herkesin huzurunda bir anlaşma imzalandı ve Kurti'nin bu kararı tartışmaya açacağına inanmıyorum” cevabını verdi.

Türk partisinden sert tepki

Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP), Kosova'nın İsrail Büyükelçiliğini Kudüs'te açmasına sert tepki gösterdi. Kudüs'te büyükelçilik açılmasının endişe ve üzüntü verici olduğu belirtilen açıklamada, “BM kararlarıyla uluslararası statüsü koruma altında olan Kudüs'te büyükelçiliğin açılmasını derin endişe ve üzüntü ile karşılıyoruz” denildi.

Açıklamada, “Avrupa ülkelerinin ve Türkiye'nin tavsiyelerine ve meclisteki tepkimize ve uyarılarımıza rağmen Kosova halkının desteğini almaktan uzak olduğu 14 Şubat seçimleriyle de ortaya çıkmış olan bir hükümetin tabiri caizse oldu bittiye getirmeye çalıştığı bu yanlış adımın ülkemiz Kosova'nın uluslararası toplum nezdindeki itibarına, diplomatik süreçlerimize ve devletleşme politikalarımıza doğrudan menfi etkileri olacaktır” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, “Parti olarak, bu yanlış kararın tekrardan gözden geçirilmesi için her alanda takipçisi olacağımızı Kosova halkına saygıyla bildiririz" denildi.

KDTP, Kosova'nın Kudüs'te büyükelçilik açmasına tepki gösteren ülkedeki tek siyasi parti oldu.

Ercan Kasap