Kosova Meclisi 22 Ağustos'ta feshedilecek

Belirtilen tarihte meclis genel kurulu toplanacak ve meclis feshedilecek. Meclis Başkanlık Kurulu toplantısının ardından medyaya açıklama yapan Veseli, meclisin feshedilmesi için 22 Ağustos tarihinin Avrupa Birliği'nin (AB) talebi üzerine seçildiğini belirtti. AB'nin, erken genel seçimleri takip etmek için gerekli hazırlık yapmaları maksadıyla zamana ihtiyaç duydukları yönünde açıklama yaptığını kaydeden Veseli, Kosova'da erken parlamento seçimlerinin Eylül'ün sonu ya da Ekim ayının başlarında düzenleneceğini sözlerine ekledi.

Meclis Parlamento Grup Başkanları da yaptıkları açıklamalarda, 22 Ağustos tarihi hakkında görüş birliğine vardıklarını belirtti.

Ercan Kasap

