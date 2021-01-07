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Kosova meclisi feshedildi

Kosova meclisi feshedildi
Kosova meclisi feshedildi

Kosova Cumhurbaşkanlığına vekalet eden Kosova Meclis Başkanı Vjosa Osmani, Kosova Meclisi’ni feshederek, 14 Şubat'ta erken genel seçimlere gidilmesi kararı aldı.

Kosova meclisi, Anayasa Mahkemesi'nin hapis cezası kesinleşmiş milletvekili Etem Arifi'nin, Hoti Hükümeti'nin kurulması için kullandığı oyu geçersiz sayan kararının resmiyet kazanması üzerine feshedildi. Cumhurbaşkanlığına vekalet eden Kosova Meclis Başkanı Vjosa Osmani, Kosova Meclisi'ni feshederek, 14 Şubat'ta erken genel seçimlere gidilmesi kararı aldı.

Kosova Cumhurbaşkanlığı Ofisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanlığına vekalet eden Vjosa Osmani'nin, Kosova Meclisi'ni feshettiği ve erken genel seçimlerin 14 Şubat'ta yapılmasını kararlaştırdığı duyuruldu.

Açıklamada, Kosova Merkez Seçim Komisyonu'na, (MSK-KQZ) Kosova'da erken parlamento seçimlerinin düzenlenmesi için gerekli tüm önlemleri alması talimatı verildi.

Osmani ayrıca Kosova Cumhuriyeti Meclisi'nin 7'inci yasama döneminin feshine ilişkin bir Karar yayınladı.

21 Aralık 2020 tarihinde açıklanan karar dün resmileşti. Anayasa Mahkemesi, muhalefetteki Vetevendosje Hareketi'ni haklı bularak, hapis cezası kesinleşmiş milletvekili Arifi'nin Hoti Hükümeti'nin kurulması için kullandığı oyun geçersiz olduğuna hükmetti. Hoti Hükümeti, Etem Arifi'nin oyuyla birlikte 61 oyla kurulmuştu.

Ercan Kasap

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