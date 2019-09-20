Kosova Prizrenliler Kültür ve Yardımlaşma Derneği yaza FliyaFest ile veda etti

Balkan müzikleri eşliğinde halaylar çekildi, sofralar kuruldu, yöre yemekleri yendi. Fulya yapımında kullanılan odunların at üzerinde alana taşınmasıyla başlayan festival fulya böreği ikram edilmesiyle gün boyu devam etti.

Kosova Prizrenliler Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Gülen Aksu Türker, dostluk, paylaşım ve sevgi anlamına gelen FliyaFest kapsamında Kosova ve tüm Rumeli göçmenlerini bir araya getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. “Kosova kültürünü hem bizden sonrakilere aktarmak hem de Türkiye'de tanıtmak için yaptığımız etkinliklerden biri olan FliyaFest'te, kadınların tüm katlarını tek tek elde açtıkları, 4 saatte odun ateşinde pişen fulya ikram ettik. Gelen tüm Rumelili hemşehrilerimiz de yöre tatlarıyla Festivalimize katkıda bulundular” derken “Dernek olarak amacımız Kosova ile Türkiye arasından bir kültür köprüsü kurmak. Var olan gönül köprüsünü kültürümüzü daha geniş kitlelere tanıtarak sağlamlaştırmak. Bu yıl 5.'sini düzenlediğimiz FliyaFest'e katılan herkese teşekkür ederim” diye konuştu.

Fulya nasıl yapılır?

Tüm katları un, su, tuz ile hazırlanan boza kıvamındaki hamurla, krep gibi tek tek elde açılan ve dört saat boyunca odun ateşinde pişen Fulya, bilinen böreklerin aksine tepsinin altına yerleştirilen ateşle değil, üzerine kapatılan sacın tamamını kaplayan kor ateşle pişiriliyor. Dilim dilim kesilerek servis edilen Fulya, Kosova'da Fli, Flija, Fulya gibi farklı isimlerle anılıyor.

