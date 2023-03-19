Kosova ve Sırbistan ilişkilerin normalleşmesi konusundaki yol haritası üzerinde uzlaştı

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile Kosova Başbakanı Albin Kurti, dün Avrupa Birliği'nin (AB) Sırbistan-Kosova ilişkilerinin normalleşmesi için yol haritası oluşturacak anlaşma ekini görüşmek üzere Kuzey Makedonya'nın Ohri kentinde bir araya geldi.

Kamuoyunda “Fransız-Alman Planı” olarak bilinen 11 maddelik anlaşmanın uygulanmasına ilişkin olarak hazırlanan anlaşma ekinin görüşüldüğü zirveye Kurti ve Vucic'in yanı sıra AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ve AB Belgrad-Priştine Diyaloğu Özel Temsilcisi Miroslav Lajcak katıldı.

Kurti ve Vucic'in AB liderleriyle yaklaşık 12 saat süren ikili ve üçlü görüşmelerin ardından Borrell, “Kosova ve Sırbistan liderleri, taraflar arasındaki ilişkilerin normalleşmesi için rota teşkil edecek anlaşma ekinin uygulanması konusunda uzlaştı” dedi.

Sırp Belediyeler Birliği için müzakere edilecek

Borrell, Kosova'nın Sırp nüfus yoğunluklu belediyelerin uygun seviyede bir öz yönetim kazanmalarını garanti altına alacak bir idari yapının kurulması için derhal müzakerelere başlamayı kabul ettiğini duyurdu. Gece saatlerinde AB tarafından yapılan açıklamada, Sırbistan ve Kosova'nın anlaşma ve anlaşma ekinin getireceği yükümlülükleri yerine getirmesinin iki ülkenin AB'ye üyelik sürecinin bir parçası haline geleceği ifade edildi.

Sırp Belediyeler Birliğinin kurulması yönündeki çalışmaların derhal başlatılacağı da vurgulanan açıklamada, tarafların 30 gün içerisinde AB liderliğinde bir gözetim mekanizması teşkil ederek anlaşmanın uygulanmasını teminat altına alacakları kaydedildi.

Finansal yardım paketi

Açıklamada, Avrupa Birliği'nin 150 gün içerisinde Sırbistan ve Kosova için bir yatırım ve finansal yardım konferansı tertipleyeceği ve burada toplanan paranın ancak anlaşmanın tüm maddelerinin uygulanmasından sonra serbest bırakılmasının öngörüldüğü aktarıldı.

“Bu Kosova ve Sırbistan'ın birbirini fiilen tanımış olması manasına geliyor”

Toplantıların ardından konuşan Kosova Başbakan Kurti, “Sırbistan henüz anlaşmayı imzalamamış olması nedeniyle, bu Kosova ve Sırbistan'ın birbirini fiilen tanımış olması manasına geliyor” ifadelerini kullandı. Kurti, “Ohri'ye daha önce uzlaştığımız üzere anlaşmanın uygulama ekini imzalamaya geldik. Fakat karşı taraf, daha önce de olduğu gibi, anlaşmayı ekiyle birlikte imzalamayı reddetti” dedi. Kurti, anlaşmanın hukuki ve uluslararası bağlayıcılığa sahip olabilmesini mümkün kılacak bir mekanizma oluşturulmasının AB'ye düştüğünü ifade etti.

“Bir tür anlaşma sağlandı”

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ise, Ohri'de bir tür anlaşma sağlandığını ve üzerinde anlaşma sağlanan maddelerin müzakere süreci için bir çerçeve oluşturacağını söyledi.

Vucic, “30 gün içerisinde AB'nin liderlik edeceği bir ortak gözetim komisyonu kurmak konusunda anlaşma sağlandı. Ayrıca Sırp Belediyeler Birliği'nin kurulması için derhal harekete geçilmesi konusunda uzlaşıldı” dedi.

Sırbistan'ın AB'ye üyelik yolunda ilerlemesinin bu anlaşmanın uygulanmasına bağlı olacağını vurgulayan Vucic, hiçbir şeye imza atmadığını yineleyerek anlaşmazlıklara rağmen oldukça yapıcı bir görüşme gerçekleştirildiğini söyledi.

İbrahim Aydoğan

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.