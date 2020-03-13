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Kosova'da 2 korona virüsü vakası

Kosova'da 2 korona virüsü vakası
Kosova'da 2 korona virüsü vakası

Virüs vakalarına rastlanmayan tek ülke konumundaki Kosova’da 2 kişinin korona virüse yakalandığı açıklandı.

Kosova Başbakanı Albin Kurti ve Sağlık Bakanı Arben Vitia tarafından yapılan açıklamada, biri 20 yaşındaki İtalyan vatandaşı, diğeri 77 yaşındaki Kosova vatandaşı olmak üzere 2 kişide yapılan kan testleri sonucunda korona virüse yakalandıklarının teyit edildiğini belirtti.

Panik oluşturmadan tüm vatandaşları dikkatli olmaya çağıran Başbakan Kurti, “Tüm vatandaşları, paniğe kapılmadan, tedbir alarak, devlet kurumları tarafından verilen tavsiyeleri özenle takip etmeye davet ediyoruz. Hepimiz bu savaşta birlikte başaracağız” ifadesini kullandı.

Daha önce sert önlemler alan Kosova Bakanlar Kurulu, korona virüsün Kosova'da yayılmasını önlemek için ek önlemler almak için bu akşam olağanüstü toplanacak.

Ercan Kasap

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