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Kosova'da 8. dönem milletvekilleri yemin ederek göreve başladı

Kosova'da 8. dönem milletvekilleri yemin ederek göreve başladı
Kosova'da 8. dönem milletvekilleri yemin ederek göreve başladı

Kosova’da 14 Şubat erken parlamento seçimlerinin ardından Meclisin 8. yasama dönemi, milletvekillerinin yemin etmesiyle başladı.

Kosova'da halk 14 Şubat'ta erken parlamento seçimleri için sandık başına gitmişti. Seçimin ardından 120 sandalyeli Kosova Meclisi genel kuruluna katılan 114 milletvekili yemin ederek görevine başladı. Genel Kurul Toplantısında, Kosova Meclisinin yeni Başkanı da seçildi. Meclis Başkanlığına 33'e karşı 69 oy ile Glauk Konjufca seçildi.
Kosova Meclisinde, Vetevendosje Hareketi (VV) 58, PDK 19, LDK 15, AAK 8, Sırp Listesi 10 ve Kosova Demokratik Türk Partisi'nin (KDTP) 2 milletvekili dahil, azınlıktaki diğer topluluk partileri ise toplam 10 milletvekili ile temsil ediliyor.

Ercan Kasap
 

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