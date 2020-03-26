Kosova'da Albin Kurti hükümeti düştü

Korona virüs salgını nedeniyle olağanüstü şartlarda düzenlenen Kosova Meclisi Genel Kurulu'nda düzenlenen oturumda, Başbakan Albin Kurti hükümeti hakkında verilen gensoru önergesi kabul edilerek, henüz 50 gün önce göreve başlayan Kurti hükümetinin düşmesi kararı verildi. Başbakan hakkında verilen gensoru önergesi, 32 hayır oyuna karşın 82 evet oyu alarak 11 saat süren oturumla kabul edildi.

Genel Kurulda söz alan Başbakan Albin Kurti, hükümetin düşmesinin nedeninin Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi olduğunu, Thaçi'nin Sırbistan ile toprak değişimine yönelik hazır bir anlaşması olduğunu ileri sürdü. Başında bulunduğu hükümetin yaklaşık iki ay boyunca yaptığı çalışmalara değinen ve halkın desteğine sahip olduğunu belirten Başbakan Kurti, “Şahsım için de hükümet için de üzülmüyorum. Hükümetsiz kalacak olan halkım için üzülüyorum. Yolsuzlukla mücadele için çalışan bir hükümetten mahrum kalacakları için üzülüyorum. Gençler için, kadınlar için çalışan bir hükümetten mahrum kalacakları için üzülüyorum. Sizleri korona virüsle mücadele için çalışan bir Hükümetten mahrum bırakmaya çalışıyorlar” ifadelerini kullandı.

Kurti hükümetinin düşmesine yönelik gensoru önergesi, Başbakan Kurti'nin koalisyon hükümetinin ortağı Kosova Demokratik Birliği'nden (LDK) İçişleri Bakanı Agim Veliu'yu görevden alınmasının ardından gelmiş, önergeye muhalefet partileri de destek vermişti.

Öte yandan, korona virüs salgını nedeniyle genel oturum salonunda yapılan düzenlemeler nedeniyle, milletvekillerinin oturuma, maske ve eldivenlerle katılmaları ve aralarına 1 buçuk metre mesafe koyarak oturmaları da dikkat çekti. Alınan önlemler nedeniyle meclis binası alınmayan basın mensupları, toplantıyı meclis binası dışında ve toplantıdan canlı yayın yapan kamu televizyonundan takip etti. Meclis oturumunun, sokağa çıkma yasağının devam ettiği saatlerde gerçekleştirilmesi nedeniyle de, sokaklarda yalnızca polis ve basın mensupları görüldü.

Ercan Kasap

