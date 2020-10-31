Kosova'da artan vaka sayısı nedeniyle tedbirler sıkılaştırıldı

Kosova Sağlık Bakanı Armend Zemaj, Korona Virüsle Mücadele Komitesi ile gerçekleştirdiği toplantının ardından korona virüs vaka sayısındaki artış nedeniyle yeni önlemler alındığını açıkladı. Bakan Armend Zemaj, alınan önlemler kapsamında ülke genelinde, sağlık ve güvenlik sektörleri dışında tüm düzeylerde kamu ve özel sektörde çalışan kısıtlamasına gidildiğini belirtti. Yeni önlemlere göre 60 yaş üstü ve kronik hastalığı olan kişiler evden çalışabilecek. Kosova genelinde 65 yaş üstü kişilerin yerel saatle 06.00-10.00 ve 16.00-19.00 saatleri arasında sokağa çıkması kararlaştırıldı. Alışveriş merkezleri, kafe, bar ve restoranların saat 21.00'e kadar çalışmasına izin verildi. Yüksek öğretimde derslerin uzaktan eğitim yöntemiyle yapılmasına, ancak öğrenci yurtlarının açık kalmasına karar verildi. Sınavlar ve laboratuvar çalışmalarının ise korona virüs önlemlerine uygun şekilde yüz yüze yapılabileceği ifade edildi. Alınan önlemlerin iki haftanın ardından tekrardan gözden geçirileceği belirtildi.

Kosova'da dün itibariyle kaydedilen 418 vaka sayısı ile günlük vaka sayısında rekor kırılmıştı.

Ercan Kasap

