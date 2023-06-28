Kosova'da bayram namazı kılındı

Kosova'nın Prizren kentindeki Müslümanlar Kurban Bayramı dolayısıyla camileri doldurdu. Kosova'nın güney bölgesinde yer alan ve Türk nüfusunun da yoğun olarak yaşadığı Prizren'deki Osmanlı döneminden kalma tarihi Sinan Paşa Camii'ndeki yüzlerce Müslüman namaz kıldı. Bayram namazının ardından dualar edildi. Namazdan sonra yapılan duanın ardından vatandaşlar birbiriyle bayramlaştı, lokum ikram ikram edildi. İbadetlerini gerçekleştiren Müslümanlar, daha sonra Prizren kent mezarlığına giderek yakınlarını mezarları başında ziyaret etti.

"Dünyanın ve Kosova'nın bugünlerde en fazla barışa ihtiyacı olan bir dönemdeyiz"

Sinan Paşa Camii'nde bayram namazını kılan Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı ve Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka yaptığı açıklamada, başta Kosova olmak üzere tüm dünyaya barış diledi. Damka, "İlk önce tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutlamak istiyorum. Dünyanın ve Kosova'nın bugünlerde en fazla barışa ihtiyacı olan bir dönemdeyiz. Bugün başta Prizren'deki Sinan Paşa ve Kosova'nın diğer bütün camilerinde bayram namazı kılındı. Halkımız mutlu ve coşkulu, inanıyorum ki önümüzdeki günlerde kuzeyde yaşanan olayların sükûnet ve barış içerisinde, bir diyalog içerisinde çözülür ve Kosova'nın tümünde tam bir bayram havası içinde kutlanır. Bu sadece Kosova'da değil dünyanın her yerinde meydana gelen çatışmaların durulması ve dünyanın artık tamamen bir barış havası ve mutluluk içerisinde yaşamasını diliyorum" dedi.

Enis Tabak

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