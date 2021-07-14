Kosova'da bir kasabada bin 500 kişi zehirlendi

Geçtiğimiz pazartesi günü şebeke suyu kaynaklı zehirlenme şüphesiyle tıbbi yardım isteyen Deçan'daki iki kişi hayatını kaybetmiş, şüpheli ölümler İpek Başsavcılığı tarafından da doğrulanmıştı. İpek Savcılık Sözcüsü Shkodran Nikqi yaptığı açıklamada, savcılığın şüpheli şekilde hayatını kaybeden 2 kişinin cesedinin otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderilmesine karar verdiğini belirtti.

Nikqi, İpek Savcılığının yüzlerce vatandaşın zehirlenme belirtileri gösterdiği için tıbbi yardım istemesiyle ortaya çıkan durum nedeniyle Kosova Polisi ile işbirliği içinde gerekli tüm önlemlerin aldığını vurguladı.

Deçan Belediyesi Aile Hekimliği Merkezi Müdürü Selman Berisha ise düzenlediği basın toplantısında, hastaların sağlık hizmetlerini Deçan'da sağlık kurumlarında aldığını az sayıda vatandaşın da komşu şehir İpek'e sevk edildiğini aktardı. Berisha, zehirlenen vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtti.

Kosova Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsü Müdürü Naser Ramadani ise, Deçan'a bağlı köylerden alınan su örneklerini analiz ettiklerini ve su zehirlenmesine rastlamadıklarını kaydetti. İçme suyunun kimyasal yapısının olumlu olduğunu kaydeden Ramadani, durumla ilgili detaylı araştırma yapacaklarını açıkladı.

Deçan'da yaşanan durum nedeniyle Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, Kosova Sağlık Bakanı Arben Vitia ile Savunma Bakanı Armend Mehaj incelemelerde bulunarak, zehirlenen vatandaşları ziyaret etti.

Sağlık Bakanı Vitia yaptığı açıklamada, Deçan'da içme suyunda zehirli maddelere rastlanmadığını vehayatını kaybeden 2 kişinin ölümlerinin şüphe edilen zehirlenmelerle ilgili olmadığını belirtti.