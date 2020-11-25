Kosova'da halk korona virüse aldırış etmeden sokakları doldurdu

Kosova'da korona virüs salgını ile mücadele kapsamında Kasım ayının ortasında ülke genelinde sokağa çıkma yasağının yeniden uygulanmasına rağmen vaka sayısında artış devam ediyor. Alınan önlemler kapsamında şehirler üç risk bölgesine ayrılmış, en düşük riske sahip şehirler yeşil, orta riske sahip olanlar turuncu ve yüksek riske sahip olan şehirler kırmızı bölge olarak belirlenirken, vaka sayısında henüz bir düşüş kaydedilmedi. Kosova'nın birçok kentinde yerel saat ile 18.00-05.00 arasında sokağa çıkma yasağı uygulanmasına rağmen gündüz saatlerinde cadde ve meydanların dolu olduğu göze çarpıyor. Vatandaşların maskeleri doğru şekilde takmadığı, açık ve kapalı alanlarda fiziki mesafe kurallarına genellikler uymadığı görülüyor.

"En büyük sorun insanlarda"

Sokağa çıkma yasağının 19.00-05.00 saatleri arasında uygulandığı başkent Priştine'de işletme sahibi Cüneyt Ustaibo, korona virüs hasta sayısının günden güne arttığını ve genel olarak alınan tedbirlerin etkili olmadığını belirterek iş hayatının kötü bir şekilde vurulduğunu kaydetti. Ustaibo, “En büyük sorun insanlarda. İnsanların daha tedbirli olmaları lazım. İnsanlar daha tedbirli olsaydı bu duruma düşmezdik. Fakat görüyoruz ki en büyük sorun buradaki yaşayan insanlarda. Tedbirler alınıyor, 19.00'dan sonra sokağa çıkılmıyor, ama hafta sonu insanlar başka ülkelere gidiyor. Tedbirlerin bana göre hiçbir etkisi olmadı. Tedbirler başka şekilde olacaktı. Kontrollerin artırılması gerekli” ifadelerini kullandı.

Tedbirlere karşı çıkan bazı vatandaşlar ise cezai tedbirlerin sonuç vermeyeceğini düşünüyor. Priştineli Mustafa Lutolli Kosova'da salgının önlenmesine yönelik alınan tedbirleri, diğer ülkelerdeki tedbirlere kıyasla uygun olmadığını belirterek salgın ile mücadelede hükümetin bilinçlendirme çalışması alması gerektiğini ifade etti.

Güner Şaban ise tedbirlerin gerekli olduğunu, ancak alınan tedbirlerin olumlu sonuç verip vermeyeceğinin soru işareti olduğunu kaydetti. Tedbirlerin 2 hafta ya da 1 ay sonra sonuçlarının görüleceğine işaret eden Şaban, “Vaka sayısı günden güne artıyor, hastaneler dopdolu, bu tedbirlerin sertleştirilmesi belki de zorunlu olacak” diye konuştu.

Sahit Rama ise sokağa çıkma yasağının gereksiz olduğunu savunarak yasağının sürdüğü 19.00 ile 05.00 saatleri arasında dışarıda daha az sayıda sayıda kişi bulunduğunu, kalabalığın olduğu saatlerde ise serbest dolaşımın olmasıyla vaka sayısının düşmeyeceğini vurguladı.

Kosova Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsü'nün verilerine göre son 24 saatte yapılan bin 651 testte 704 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 36 bin 253'e ulaştı. Son 24 saatte 9 kişinin hayatını kaybettiği ülkede toplam ölü sayısı ise 948'e yükseldi. Ülke genelinde toplam 22 bin 137 kişi virüsü yenerek iyileşti.

Kosova'da şu anada 13 bin 168 aktif vaka bulunuyor. Son 24 saatte en çok vaka tespit edilen il 271 vaka ile Priştine oldu.

Ercan Kasap

