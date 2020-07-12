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Kosova'da hükümet OHAL'den vazgeçti

Kosova'da hükümet OHAL'den vazgeçti
Kosova'da hükümet OHAL'den vazgeçti

Başbakan Avdullah Hoti, Kosova Güvenlik Konseyi toplantısının ardından yaptığı açıklamada ülkede olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmeyeceğini duyurdu.

Kosova'da hükümet artan korona virüs vakaları nedeni ile olağanüstü hal (OHAL) ilan etmeyi planladığını açıklamıştı. Başbakan Avdullah Hoti, Kosova Güvenlik Konseyi toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Başbakan Hoti, yaptığı açıklamada ülkede OHAL ilan edilmeyeceğini fakat salgın önlemlerinin sertleştirileceğini duyurdu. Hoti, toplantıda ülkede ek önlemlerin alınması ve bu önlemlerin sonuna kadar uygulanması konusunda genel bir görüşe varıldığını aktardı. Başbakan, OHAL'e ise kapıyı açık bıraktıklarının altını çizdi. Hoti, tüm işletmelerin kurallara uyması gerektiğini aktarırken, müfettişlerin ve polislerin sık sık denetim yapacağını vurguladı. Başbakan, ayrıca dini törenlerin geçici olarak yasaklandığını duyururken, dini topluluk temsilcilerinden anlayış beklediğini kaydetti.

Hoti, “Maske, sosyal mesafe ve hijyen kuralları Covid-19'a karşı korunmada uygulanması gereken ana önlemlerdir. Kurallara uyumayanlar bulaşıcı hastalıkların önlenmesi yasası uyarınca para cezasına çarptırılacak” ifadelerini kullandı. Başbakan, korona virüse dair farkındalığı artırmak için "agresif" bir medya kampanyası yürütüleceğini açıkladı.

Öte yandan Kosova'da toplam korona virüs vaka sayısı 4 bin 715'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 101'yükselde. Ülkede bugüne kadar 27 bin 723 kişiye korona virüs testi yapıldı.

Ercan Kasap

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