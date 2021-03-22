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Kosova'da ilkbaharda kar sürprizi

Kosova'da ilkbaharda kar sürprizi
Kosova'da ilkbaharda kar sürprizi

Kosova’da ilkbahar mevsiminde etkili olan kar yağışı sokak ve caddeleri beyaza bürüdü.

Kosova’da ilkbaharda kar sürprizi - Tıkla İzle

Kosova'da ilkbahar mevsiminde kar sürprizi yaşandı. Adeta kara teslim olan Kosova'da kartpostallık manzaralar oluştu. Başkent Priştine kar yağışı nedeniyle beyaz örtüyle kaplandı.

Hava sıcaklığının eksilere düştüğü kentte kar kalınlığı 20 santimetreyi geçti. Kosova'nın farklı şehirlerinde kar kalınlığının 50 santimetreye ulaştığı belirtildi. Kar sevinci yaşayan çocuklar kayak yaparak karın keyfini sürdü.

Dün sabah başlayan ve bugün devam eden kar yağışı, hayatı olumsuz etkiliyor. Yoğun kar yağışı şehirler arası ulaşımda büyük aksaklıkların yaşanmasına neden oldu. Kar temizleme ekipleri de gece boyunca çalıştı. Ulaşımda sıkıntılara yol açan yoğun kar, bazı belediyelerde elektrik kesintilerine de sebep oldu. Bazı köylere saatlerce elektrik verilemediği bildirildi.

 


Meteoroloji uzmanları kar yağışının Kosova'yı hafta sonu terk etmesinin beklendiğini açıkladı.

Ercan Kasap
 

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