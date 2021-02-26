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Kosova'da NATO Barış Gücü'nden helikopter tatbikatı

Kosova'da NATO Barış Gücü'nden helikopter tatbikatı
Kosova'da NATO Barış Gücü'nden helikopter tatbikatı

Kosova'daki NATO Barış Gücü (KFOR), çok sayıda helikopterle geniş çaplı tatbikat gerçekleştirirken, tatbikata Hırvatistan, İsviçre ve ABD kuvvetlerine bağlı helikopterler katıldı.

Kosova'daki NATO Barış Gücü (KFOR), çok sayıda helikopterle geniş çaplı tatbikat gerçekleştirdi. Görev planlama ve icra prosedürleri ile uçuş testleri ve iletişimin standartlaştırılmasına odaklanan tatbikat, başkent Priştine'de bulunan Slatina Askeri Havaalanı'nda başlayarak, ABD askerlerinin Kosova'da konuşlu olduğu Bondsteel Üssü, Prizren, İpek, Slatina Havaalanı ve Priştine'de devam etti. Tatbikat, helikopterlerin KFOR ana karargahının yer aldığı Priştine “Film City” üssüne dönmesiyle sona erdi.

Söz konusu tatbikatın amacının, KFOR'un herhangi bir tehdide karşı inandırıcı ve caydırıcı olarak hareket etmeye ve gerektiğinde acil tıbbi tahliye uçuşları yapma kapasitesini korumaya hazır, güçlü bir askeri güç olarak kalmasını sağlamak olduğu belirtildi.

KFOR tarafından yapılan yazılı açıklamada, "NATO liderliğindeki KFOR misyonu, 27 NATO üyesi ülke ve 7 ortak ülkeden oluşan çok uluslu bir birliktir. KFOR'un bu uluslararası boyutu, gelişmiş kapasite ve yeterlilikler sunmakla birlikte, tüm birliklerin standart bir şekilde çalışmasını sağlamak için sürekli eğitim ve tatbikat yapılmasını gerektirmektedir” ifadelerine yer verildi.

Ercan Kasap
 

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