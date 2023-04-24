Kosova'da olağanüstü yerel seçimlere katılım oranı yüzde 3'te kaldı

Kosova'nın kuzeyinde Sırpların yaşadığı Mitroviça, Zubin Potok, Leposaviç ve Zveçan belediyelerinde dün düzenlenen olağanüstü yerel seçimlerin resmi olmayan ilk sonuçları açıklandı. Yerel saatle 19.00'da tamamlanan oy verme işleminin ardından Kosova Merkez Seçim Komisyonu (KQZ) tarafından yapılan resmi olmayan ilk sonuçlara göre seçime katılım oranı yüzde 3,47 (bin 567 oy) oldu. Kosova Başbakanı Albin Kurti'nin partisi Vetvendosje Hareketi'nden Lulzim Hetemi Leposaviç oyların yüzde 73,5'ini (100 oy), Vetvendosje Hareketi'nin adayı Erden Atiç Mitroviça oyların yüzde 66,5'ini (519 oy), Kosova Demokrat Partisi'nden Izmir Zeqiri Zubin Potok oyların yüzde 60'ını (114 oy) ve Kosova Demokrat Partisi'nden İlir Peci Zveçan oyların yüzde 60'ını (114 oy) aldı. Resmi olmayan ilk sonuçlara göre, tüm adaylar ilk turda seçimi kazandı.

Plaka krizi

Kosova ve Sırbistan arasındaki yıllardır yaşanan kriz Kosova hükümetinin yerel Sırplara kimlik, ehliyet ve plaka zorunluluğu getirmesi ile tırmanırken, bu kararın protesto edilmesi sırasında Sırp bir polisin gözaltına alınması çatışmaların fitilini ateşlemişti. Kosova yönetimi, Sırbistan'ın Kosova vatandaşlarına yönelik uygulamalarına karşılık olarak mütekabiliyet esasları çerçevesinde Sırbistan plakalı araçların trafiğe çıkışını yasaklama kararı almış ve 1 Kasım tarihi itibarıyla bu araçların sürücülerini ikaz etmeye başlamıştı. Kosova, tartışmalı plaka sahiplerinin 21 Kasım'dan itibaren 21 Ocak 2023'e kadar 150 euro para cezasına çarptırılacağını, 21 Ocak-21 Nisan 2023 tarihleri arasında test plakalarının verileceğini, plakaları değişmeyen araçların 21 Nisan 2023'den itibaren trafiğe çıkışının tamamen yasaklanacağını açıklamıştı. Ülkenin kuzeyinde yer alan ve Sırpların yoğunlukta yaşadığı Mitroviça'da siren ve silah sesleri yükselmiş, Sırplar bazı yollara barikatlar kurmuştu.

Enis Tabak

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